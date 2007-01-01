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Спорт

Калужская любительская команда заняла второе место на баскетбольных соревнованиях

Дарья Джуманова
25.06, 14:13
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В городе впервые состоялся финальный этап чемпионата МЛБЛ для команд Центрального Федерального округа, о чем сообщило региональное Министерство спорта в среду, 25 июня.

С 20 по 22 июня во Дворце спорта «Центральный» проходили напряженные матчи, в которых участвовали пять мужских и четыре женских команды.

Спортсмены боролись за право выхода в Суперфинал.

Среди участников были команды из Москвы, Тулы, Ярославля, Рязани, а также Тамбовской и Белгородской областей. 

По результатам трехдневных игр баскетболисты из Калуги уступили лишь тульской команде «ВСК-Тулачермет» и заняли почетное второе место. 

Кроме того, двое игроков из Калуги — Михаил Бабинцев и Сергей Плакущев — вошли в топ-5 лучших участников турнира.

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