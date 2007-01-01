Семейный фестиваль ГТО завершился в Калужской области

В соревнованиях приняли участие восемь команд, сообщает Минспорта региона во вторник, 24 июня.

С приветственным словом к участникам обратились Посол ГТО Валерий Кобелев и директор Регионального центра тестирования Юрий Тележкин. Кроме того, мастер спорта по пожарно-спасательному спорту Сергей Чупов провел для гостей «Зарядку с чемпионом».

Победителями снова стала семья Войтовых из Обнинска, набрав 1380 баллов. Это уже их четвертая победа подряд на соревнованиях. Теперь они отправятся защищать честь региона на всероссийском этапе в Чебоксарах.

Второе место заняла семья Мамулиных из Малоярославецкого района, а третье — семья Кукушкиных из Жуковского района.