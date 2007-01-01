«Нам нужен такой же стадион, как у них, даже лучше»: юная болельщица ФК «Калуга» обратилась к руководству клуба

В воскресенье, 2 июня, стало известно, что ФК «Калуга» вышел в «Золото».

Однако калужским футболистам и болельщикам нужен свой большой, комфортный и вместительный стадион. Наши читатели неоднократно обращались к нам с вопросами, почему футболисты, которые так достойно себя показывают, вынуждены ютиться на тренировочной площадке «Спутник». Некоторые команды даже используют этот факт как повод для шуток, называют наши трибуны - лавками.

Сейчас у клуба появился шанс дойти до ФНЛ, но отсутствие стадиона на 3 тысячи мест может снова вернуть нас на задворки и перечеркнуть все усилия тренера Михаила Белова и его подопечных, которые показывают свой особый, философский футбол. Именитые комментаторы отмечают игру «Калуги», а фанатские трибуны взрываются от грамотной и яркой игры наших футболистов.

Юная болельщица Альбина Дубейковская записала видеообращение. Девочка болеет за «Калугу» с 4 лет и побывала на всех домашних матчах этого сезона. Она говорит голосом всех болельщиков, которые так давно ждут того часа, когда в Калуге появится достойное и доступное место для игры в футбол.

- Я ездила в Тулу, Брянск и Курск. Я заметила, что там выше стадион и лучше видно футболистов, а у нас хоть крутая команда и самый лучший город, но нет такого стадиона, - отметила Альбина. - Нам нужен такой же стадион, как у них, даже лучше. Я обращаюсь к вам, Олег Геннадьевич, помогите нам построить большой стадион, я готова помочь, но моих денег будет недостаточно.