В Калуге состоялся первый Губернаторский турнир по теннису и бадминтону
Среди участников был и губернатор Владислав Шапша. Он вышел на корт против своего заместителя Карины Башкатовой.Вместе с ними играли Анастасия Кондратюк и Михаил Федоров из спортивной школы «Труд».
- Рад, что все это происходит в Калужской области, в прекрасном месте, которое создано специально для проведения таких соревнований, – прокомментировал глава региона.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....