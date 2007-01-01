В Балабаново открылась спортивная школа Ильи Авербуха
На ледовой арене каждый день смогут тренироваться 120 человек.
Спортивные объекты построены в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Первый камень был заложен 1 июня прошлого года. Из федерального бюджета потратили 170 миллионов рублей.
В составе спорткомплекса также административно-бытовое здание с несколькими залами для тренировок.
- Дворец спорта в Балабаново – красноречивый пример, когда можно сделать выгодным строительство и содержание таких объектов, - заявил Михаил Дегтярев.
- Объект не просто современный и удобный для детей. Здесь лучшие тренеры страны будут воспитывать спортивную смену и новых чемпионов, - заявил Владислав Шапша.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....