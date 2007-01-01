В Балабаново открылась спортивная школа Ильи Авербуха

В церемонии открытия 1 июня приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр спорта России Михаил Дегтярёв.

На ледовой арене каждый день смогут тренироваться 120 человек.

Спортивные объекты построены в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Первый камень был заложен 1 июня прошлого года. Из федерального бюджета потратили 170 миллионов рублей.

В составе спорткомплекса также административно-бытовое здание с несколькими залами для тренировок.

- Дворец спорта в Балабаново – красноречивый пример, когда можно сделать выгодным строительство и содержание таких объектов, - заявил Михаил Дегтярев.

- Объект не просто современный и удобный для детей. Здесь лучшие тренеры страны будут воспитывать спортивную смену и новых чемпионов, - заявил Владислав Шапша.