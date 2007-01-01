В Калуге «Зелёный марафон» собрал больше 1000 участников
Дети бежали 420 метров, а взрослые участники – 4200 метров. Кроме того, была организована скандинавская ходьба.
Для детей также устроили различные конкурсы.
- Этот забег благотворительный, взносы за участие организаторы перечисляют на инклюзивное образование, - рассказал министр спорта Калужской области лег Сердюков. - Для подготовки к школе детей с особенностями развития и детей-сирот.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....