Футбольный клуб «Калуга» вышел в «Золото»

Сегодня наши футболисты сыграли вничью с омским «Иртышом»

В воскресенье, 2 июня, «Калуга» обеспечила себе второе подряд повышение в классе. В 2023 году наши футболисты выиграли «золото» в Дивизионе «Б».

Сегодня команда встретилась с омским «Иртышом» на выездной игре. Матч закончился со счетом 2:2 и наши футболисты забрали заслуженное очко себе в копилку. Голами отметились Тимур Абдрашитов и Иван Козлов.

Несмотря на то, что подопечным Михаила Белова предстоит еще одна домашняя игра с «Торпедо Миасс» в воскресенье, 9 июня, «Калуга» уже гарантированно попадает в группу «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги.

- Мы попали в число 44 лучших футбольных клубов России! И мы с вами знаем, что это абсолютно заслуженно. Потом и кровью команда шла к этому успеху! Давайте заполним трибуны, давайте вместе отпразднуем эту историческую победу, давайте покажем всем в Калужской области, что футбол - это спорт номер один в нашем регионе, - призвали в пресс-службе клуба.