Футбольный клуб «Калуга» вышел в «Золото»
В воскресенье, 2 июня, «Калуга» обеспечила себе второе подряд повышение в классе. В 2023 году наши футболисты выиграли «золото» в Дивизионе «Б».
Сегодня команда встретилась с омским «Иртышом» на выездной игре. Матч закончился со счетом 2:2 и наши футболисты забрали заслуженное очко себе в копилку. Голами отметились Тимур Абдрашитов и Иван Козлов.
Несмотря на то, что подопечным Михаила Белова предстоит еще одна домашняя игра с «Торпедо Миасс» в воскресенье, 9 июня, «Калуга» уже гарантированно попадает в группу «Золото» Дивизиона «А» Второй лиги.
- Мы попали в число 44 лучших футбольных клубов России! И мы с вами знаем, что это абсолютно заслуженно. Потом и кровью команда шла к этому успеху! Давайте заполним трибуны, давайте вместе отпразднуем эту историческую победу, давайте покажем всем в Калужской области, что футбол - это спорт номер один в нашем регионе, - призвали в пресс-службе клуба.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....