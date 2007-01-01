Калужская область приняла участие в спортивном шествии на ВДНХ
На международной выставке-форуме «Россия» на днях прошел парад-шествие, посвященный 105-летию проведения первого спортивного парада на Красной площади в Москве.
По территории выставочного центра прошли более 2000 спортсменов из разных регионов. Во главе шли Алексей Немов и Никита Нагорный.
Наш регион представила семья Кукушкиных, пройдя в колонне участников «Спортивные семьи», рассказали в министерстве спорта Калужской области.
В следующем году планируется шествие спортсменов на Красной площади.
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