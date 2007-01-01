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Спорт

Калужане завоевали «серебро» на Кубке мира по морскому многоборью

Турнир прошел с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Кыргызстана, Казахстана и Эстонии, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В дисциплине гребля на ЯЛ-6 (дистанция 2000 метров) второе место заняли калужские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова – Владимир Черненко, Евгений Горячковский, Сергей Иванов, Данил Габдрахманов, Борис Тетюев, Вячеслав Демидов и рулевой Илья Береснев.

Наша команда уступила лишь экипажу из Санкт-Петербурга.

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