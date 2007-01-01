Калужане завоевали «серебро» на Кубке мира по морскому многоборью

Турнир прошел с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Кыргызстана, Казахстана и Эстонии, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

В дисциплине гребля на ЯЛ-6 (дистанция 2000 метров) второе место заняли калужские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту В. Иванова – Владимир Черненко, Евгений Горячковский, Сергей Иванов, Данил Габдрахманов, Борис Тетюев, Вячеслав Демидов и рулевой Илья Береснев.

Наша команда уступила лишь экипажу из Санкт-Петербурга.