Калужане завоевали две медали на Кубке России по кудо
Соревнования состоялись в Ярославле, рассказали 28 мая в министерстве спорта Калужской области.
Туда съехались спортсмены из 56 регионов.
Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
В составе команды ЦФО были воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Держава» из Обнинска.
Наш земляк Тигран Аветисян стал вторым в своей категории, а «бронзу» завоевала Алена Рогова.
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