Калужские пауэрлифтеры выиграли чемпионат России

Турнир по классическому троеборью прошел в Екатеринбурге. Туда приехали 250 спортсменов из 58 регионов.

Калужскую область представляли Илья Маричев и Дарья Ефимцева из спортивной школы «Спартак» (Обнинск), а также Ольга Кузьмина из «Вымпела» (Калуга).

Илья Маричев стал победителем в весовой категории 74 килограмма, установив три рекорда страны: в приседании (268,5 кг), в тяге (315,5 кг) и в сумме троеборья (739 кг).

Также «золото» на счету Дарьи Ефимцевой в весовой категории свыше 84 килограммов. В этой же категории Ольга Кузьмина стала второй.