+20...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские пауэрлифтеры выиграли чемпионат России
Спорт

Калужские пауэрлифтеры выиграли чемпионат России

Турнир по классическому троеборью прошел в Екатеринбурге. Туда приехали 250 спортсменов из 58 регионов.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 235
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Калужскую область представляли Илья Маричев и Дарья Ефимцева из спортивной школы «Спартак» (Обнинск), а также Ольга Кузьмина из «Вымпела» (Калуга).

Илья Маричев стал победителем в весовой категории 74 килограмма, установив три рекорда страны: в приседании (268,5 кг), в тяге (315,5 кг) и в сумме троеборья (739 кг).

Также «золото» на счету Дарьи Ефимцевой в весовой категории свыше 84 килограммов. В этой же категории Ольга Кузьмина стала второй.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6ImxTd2szb090dXZNRDgxc0l3bjZJdXc9PSIsInZhbHVlIjoiYmlScXpxMEptdXdTV2F0aGRvZytEYmJMMGRXVUlKRno5R1E5aDdqa3p2SVdRdFlqUDk4bUswdDlVV28zbnFVditaR0NYZjUxNGFGVDl4UDlxVy9yVmgwR2M5ZVA1MDdCL3crQXRtZVRZcUtSVnFKaUx4czc5cWttT3dSK05ya2xhZXVNMTRXY0tVMHBnanVaaCtCdnJLM2JPU29HZWdibnhhb0R0d3FkRjhld25SN005U283WXZqZVhKTWZoWUV4cWEyUmM5TmpuYTgrbTc5Zy9TYmV2TU9hZENNQ0pGOGZmQzE4QjVHZnFjbDNVTzNacitHdDZYb2M2MmFhMzlneW8wV3hadFlpWTdldkUrNjNSTml2MnVuZmtvQUVLdi9YbW5ycGR6c2l1VjFrU2JsN1lIdlFVYXhNMEJ6NHNPR1JncnBiS0hpVHVydTFhTy9XQTk3c29zakdSekF4NHcxTlYydGNWWm91U2xTNVpmNHdEc3plc2xjNmdZaVpYNkJ0UnJIeXZrZi9DdW4ySEVlZzBDaTVxMkdLYTlXZCtTOEdKeEJaS3duNTF5V3RVWmEzcHQ1T0NhU1lZNHcxQkZvTHJKblMzS3h4YnU3RVpFV3Ura0RCQWlrYmJBS3ZDbm9BOHNtb0NXN1NXK3dnejNlekVMTXdPcUkyTGtQZHFxZmkySWIwTldEazJmSmYyOFFINHlWcUVBN2ozS3RXc3VIczcvL1JPUDRKeWVtNlMxeEw1MkNBdUR3Q0ZPQ2R6cGIwNWdTRFFmWGw0NXMrUnltREw2TDBUbnlLRUJTYm5pQ012azIvSEZMR21JYnRhQjV6dE5DMlFuRG5KTU9Vc2NLaGZ5MVR1R01UcmRaTHFNQXp3cVc3MkFFdndhdDl3NnRFZkRod0t0Q2t3RVNFTGhRWk5zdURZMjdyL3dCUkFlWldaUHZkU2x1d2tReFo2bk9wK1BUaVhoclE4eE1FYXhMVVZSZVJGU2xFalowRnJYa3JQM2lRVndVa0Z5UGI5Z0hWIiwibWFjIjoiY2E4OGQ3ZTVlMjE1ZDVmYjgxNTIyMzEyODQzNzc2Y2ZlYWRjYWI3NDc0YjVhYTViMzRhYzNiYTg2YzZmYTJmZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdTYkdsZ2F1cjdLSjdaVE5mL0daR1E9PSIsInZhbHVlIjoiOU13czZ4ekYxT055dkhTS0hMT2F0ODFkdXk3UHJ0WEQ0Y3ZiaVd0aFA3NGliOUo1TjE5cVN3TWY5dHk0eE1mV2VnWXlEZWJyekExeXUxdzFTejFsbktPTE9zdkM5SE5EWUxuUzV4dE9EUWxxcGtFb2doMUFuMmZZWkh1d005Wi9DazhLNGdOZUY5clhBRW0wNHQxWnk5OHlNZzBzRG5VMmMyQS9XOWlNV24vREZVekEySUJSa0JwMWtUNFREMkxIODIzNzRTSzhPWGhMNU83dVpsRHVRd0piSG1YN0JxM2wzR3NwOHFJYXIxQUs4eXJJTWtBTzB2TUFwdDhwTVIySVhwaWNHcjBRY1VId2tLdmRUQmtqRDlHc0RFNStYRGt6TU9NRG5NVXFGRVNnL2lIZzNXdmI4czVFc3lWVXg3bGJVcjVoOHNmN0kvTEl0aVdHa1RaUm4xMUU3RFFxL3dTc0xFSHo2TitMMzVCV20wZkRMUzFObUpialRnMVZoTVpiNVhsSkdXOUpxNitDdkN3SXFmR2J3OUFuR3RFUDJWVndpaFRmZjNrUzdwNVBsYWliN0ozbFhoL21FMlg2UkVNck9CRWZ0NGpPVnUyK2NFNER5c3hJWFVWbjNnL1JGVFhsVVdkWTV0MlI2YjJ5QTY4YUQ1VWJuQ3JiNHBKNUtOSzloSkhsWk84VExQd3VoSFpyT05ob3MzRFJyOXhRUGF3QUhqdnN3VVlucFlMaWUyR2xZeHQ2Zi9lRjZzQnluRWtsMm0rYllBU0NuUXBvaGx2MVBOSGRVOSt4TTRrNDdUNGMwV1U1Y3FuRFVyMzBvbXJ0VlJFY1pOVDdRa2lzNHQ2L3BhZ04zV0R2TnZFd3lqakVISFA4SjlXbXV6MWVhTnNXMkdYa0UrOXlvZzkzempRYWNFSGRSRmpRM29XNlVlLzhackJpU2JONEZEd3hKRjRSQkdWc2J3PT0iLCJtYWMiOiI0YTFiYmQ1ODY0OGVmZTVhZTlhMTkyYzMyNTNlODllNDQ2NTBiZjAyODM0NTgwMjM2ZmUyNTI3NzkzOGJkYmRmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRLSzdTVDV3d2ViZjNLa1hwN3ZpL3c9PSIsInZhbHVlIjoiLzRUN2ZwYjEyampSM1p0NTdmRlVwODhCdXpXdWozS1BORVJtNUpDQjNzMUNnVktRcEF3L1lkcGMwUjhHN0JFc0sxTE14bEhPZ01nRjBSRXhZdnN6cDlyZ1hJWEFRMndPVlZXam4rWkJYcE14WE1WNWtmNGZMMVNnVDJnemhueTJsYnVqcW5jUWU0cXgvNkZIZ1RoZ1FHL3liSHVIQzlKVUFnRmdnYXNYUnJiM1ZsbFIvK2hTZmNSWHVtemNtQm42Y3U0b0pnNVhIdFBpSXNXcGY1dnRNd3dxbU5FTFU5M0x4eGwyeXBjeEo0bkRBMlkycm9VczRidUhEWjUvVkkraWtaa0ptRHhadE1wckZwWlo2bXdITGpYNWY2VkN6WUpRSWFzZkxLcFMyRUpOLy9xaG1FNXpPTnlQejdEYXZrQTlDWXV3YUJWc2ZxaXdSdGxoV29oakZXTi9VcmhjMk1Ea0MzT1UzOUc4aXh0cnlwYkMzbXg1djZKeVEzOG55cWwzLzhaenN2NjdmelVnMlIvLzlFd0lIMFhzVEl5U0ZSbXUyTk82RnNSZTdUR3QwcU5qSVlHU2JWaHQ3K0h2N3RHUDFRYnV5VW5TTk9heUNZbkhzMG1uV1orcytJWFJxeHhtSWV5MjFkajJiQXc9IiwibWFjIjoiYjkxMjI5ZmEzYjg3NGFhN2E5ODhkYzc1ZmNhOGRkNDFlM2I3YTJmMGQ1YmRiNmNjYWVmMGZiYWQwYjJhODM2ZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ii9qTDZQWXRkMWVxTFZPZ1JkTElRWlE9PSIsInZhbHVlIjoiSzVDOFhkQUNpd1FMQU91YlY1TEtrdUpKVUVsMmVEcGpmVVVBU1lMZHQwNmF0U0YwendKSWFna0wzNHJuQkp6Tm1zU0tlTnVKTXhSa0xaa1FhbUduZ1RBbXdoYXZmR1FwOFUxOGJYUE1ib0YvTjhrZFdZZ0s4QXlTMnc5eDl2dkczeVdla2gyNU8rdjBHOUZxZWtSUndubXBweXY5emtub2orUEJRNDJmVXY5Szd4S2ZMcEYvT1JIZjNYVTBtQTA4dDkybi9vVUdxd2VqRzUveHRXL3NaYWlSRnFtNjBNOHQ4WGdiYkxiZlVvZzZEMHlFZVBOMWYyOTM5V0ZsbVdicjF5bDlxdFJvQ2NvbWNHa21reFNUNXFQZUUyRkFZODB6dTB3bGxKRTExYXVTRHhoVlFST1dDZ2hkbnA3cnlkdEtLdWdFQlhRRnpVdDVOWTR6VjhMTGVvUUc2ekJMUGUyVm9ia3JYRXdMdlJnQWxBU3UxVkY1bGoyNnczbGFPSVhpTWsyK2NNOXBKejc3YnBPVWFGUVBxRk94RHhVcE1hcmxmWWtORFVDYTJEdnJzTTBLZ2cxbWpYWGUrd1FqNUZKZXY1bXRCcFM3WWtrcGFwL0ZGL2ovQUx5dnBsamIycWx1MTFjUktJeFRKVDA9IiwibWFjIjoiNjMxNzcwNzI2ZWQ4Y2JmMThmOWUxMTExOGUwZjQ5Mjk2NWU4OTRmNjY5ZjgwYmZkOTJjODkwMzM1ZjQ4YzUyNiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 15082
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9998
Калуга
Вырубка деревьев в парке у психиатрической больницы
06:29 05.04
22 6627
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 6181
Всех касается
Нашествие больших грызунов мутантов!!!!
10:11 08.04
11 4396
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 5070
Калуга
УКТ пропагандирует зацеперов.
11:14 05.04
6 4363
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 4262
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3875
Новости компаний
eyJpdiI6IjRsaWhLM2tEQjNZQXVnN2VVbzlERnc9PSIsInZhbHVlIjoiTkYwRGxzY1JMQjc1UVlRZER5ZWl5QTBPTG1SNEdZN1F1bzZGZlBKRTJWODZkNHkwWDlPOXZUTC9ONmRFcldjSnkrUVBZVlZZTGtzRDZDSFVFTTlJRmxCaFB3NEkyM1VveE84OFFOL1FBUzJxOTJmS0lJdjVzdCtrYzd0QUI3VUJBL3BlZTJjd2c0aFRSVnBnNWtPRHk4UDJpME1SZ3YwbDFRamdEMTkya3NyK1J4RGxtM0s0R3lhNXBwalV4T013eGV5aXhBZytYYStBVHRyNUFqbjU1M2J0bUJBdjlEa1k4c01FVlZzWG1laDNYNk1CZkd2ZmhqN3VJZDJoK1VOUWswWHY3L01yeEt0eWtZbktONlNLbnBBN1RKK1AyWHNhOG5rOG5OREFEVURiTnhTM21WUlo5Y3ZQekMrK29YeFIxU21aKzBjM05LZTEvaGxMUEtoTEdIZkZkbWNySUdqRjNqK2ZWWDBMb3g3RTcvaVV1UDEyT2N5K2JVNkd0dlVjTGhtZnRYTWt5YnUvL25WYTI2alVjcytaV1dVKzBQNWlsazRLVUl4QS8yZVRDSmZ2N08ydDVrd290VGxKQ3dMYjRIaHY0L0NiTUVFUkl4eVVzYVFBc1EwcWVLZW94RXlyQlhKK1JrV1pzTy9DQmJzVzl2MmtqZlp3RHkrZ0ZraU5aUjEyVVZXZVF6TTN0QTlpdDFZTHJNNnE1NnJDa3JVTFZScFdLUDYyL0VZMnlEUXNNZUxESWZZam9uSkZCeGZNRExHdllFZkR6QVNNMlVDZTFucmlJdmhoSHpmWHRuTlFUWklBWFBLOUNhVE9YNUJBK0VBZDEwMjI0UUZWSUZOUyIsIm1hYyI6Ijk4NzkzZGE3ZGRiNWNiYmZiOTVkMzM0YjdlNGFhYjNjODJkYzFlOGQ0ZjFhZGIwMTlhNjM3YjljZWIxODFjNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 2599
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Imh4czV2N2tQaXhIYk5wT0h2UFNmZ1E9PSIsInZhbHVlIjoidmhPSUlHWnJxRkV0U2x1VitnbllqMXU4L3l1aVJNcUNJeUk2SE9RRGVDa2l0eVRSZDYxbHRMcEFNdlQ5L0NOVVBCUGlQd0c0b294cldGQXg4alRsTGMwVk5tVlp0ekFibkhUSnVFcU5RdHdtZVdQTFpHRDFIT3lCZW94ZlBOTXMzOWI5QlVhOW9jR3pWM0ZUaGg5YlJmMGo0dWliMGhkMEJvd2FGNzM3TmM0TkhSdVZhMGhGbExrZVRSbDcxWW95dnpvNzJTbmNzNWcyeHhVdGNkaVVDUDFiVmZ0M29NVWpFVkpFRFltYlRFWVZKZkhzaG1aV28zejZKdUJ4aUx5aS94NitiQ3ljZm9oS3BDYVNYcWhTTHFSM3h2eER6N3A0ZGdlT2lXSGlVL1NzTmp5OFJWaGcyZUJYQXNZM3Y3d1VDV1MwNXdyRGpJN3dDZU52ZmpjYjNlNkM3Wnc5cUhRckZYTWVrNUMvWHoxUmNRV0JVc2hzdGVPSmtOMEt1TkZmNzJqMEo3OG9rTGEydDBCUkxwcnN5Qlk3TTNkd0dta3NLV0tLMXpwSXIraWdxUjlFck5LN0g4aE5mNU0xYzVSQVFteEhXbTJkYjZKMmtyOFU2M29xL2pxYm1WckJCTmpucGtOejJ1R0ZueWdoSHNKejBKRVhuZ1BaK1VwM3VRUU9ZRHNBWHA1bURHWmhwWWY4VXRjaUFaVTJJcC85ajI4Y0M1MjY2U1JtZWlYbi85dUFRcDNVUDVxMW9SUTZvcmkvZUppNXdoRzZqMHdsQlhLZmMyWFlRbCtrL254blkzSklKWFRtYkV0M1FTc1NGT2plb25TTy92TU83ZnJyWStlakFoWmxHTXRHME5XSjIxZ2xNQ2RIYnlpSEU3ei9SZGVOTFBPMWxxQmx4Vmd1N0pnM1pWV0lGK0pLaGEwbGNnVjYiLCJtYWMiOiI0NmNkNGNiYmI2NTE1OTIxYWM5NzkxNzU4MGVjMzA5ZjgzMWNkYjdhNDVkZjgzYmU3ODMwYzRlZGI2NzA2MjU3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjZ4WXN1ZVVMdlpCSVV2bkl2WVpmcHc9PSIsInZhbHVlIjoiS0txTmR1UDNLaUNxWkw0MkdFVW8zazJjSVJoWGcxZVgxcVJSOU9GWXB3ZDE2MW1VQ0ZCeTJnTkJHZUl3VnQwK3FUWlQ4ZkJ5N0JNbXBCQXVuRjNqUEtyVldJMXlJNVNKNjJrYmxqK25LaEtUR3VNZ2lYUWcxV09vZGpjN1UvT3VRVlNNWlFKd01tOTljOU9aQkwrRFRDazlYNG9kSHdVUVlUWDZna0gzWU1pKzNZM0xGM0VHblhweXFTcmpWRmlpUTlZZTNBVEU0cHZZVkoyeG9kQVFpRFRSK2dkazN4bVE3Q1dPTHlPQjMwdDM2VEJJUFkrL1NDU1BQZ0N2MXJyOS9UaUQraGtxZTRPTXEzZjd3b2xlUzVaNWd1NXJiZTZhWHdsV0VkUEJqREtiV3h1MVoydlFPaCs3eS9RMUVNZXo0Wk9hSzEzZVhGcWI1dk5TbHFvTUxJSkU5RXpYVVN1UnpTOHA4T2FpamtYdEdZSlBMYmRxYi9pNVRGZXhKVmVGbUYrUnBUQ0JtTnJNdUxzWmQvbUFVSFNNak1mTmJ4ejV2RFAvUDFaWm96THBwcnpVQlFjeFBZU0F5aUFDTmNROCIsIm1hYyI6IjkxZjE2MjliZTNlNDBjNDgwNTAzYmRkNjJlYTRiOTVmNzI2ZDJjNGMxODQxODhkNzIwOTY3MjhhNjYwY2FmNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+