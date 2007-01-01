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Спорт

«СССР» выиграла золотые медали в Калуге

Команда с таким названием стала победителем Кубка федерации микрофутзала России по двоеборью.
Дмитрий Ивьев
09:27 сегодня
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Фото: Минспорта Калужской области.
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Турнир впервые прошел во Дворце спорта «Центральный», сообщил 27 мая министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Микрофутзал – это игра между двумя командами, по три спортсмена в каждой, короткие таймы, небольшая площадка и маленькие ворота, - пояснил Сердюков. - Всё это делает микрофутзал динамичным, доступным, популярным. Двоеборье – это новая дисциплина, объединяет в себе киберспорт и классический микрофутзал.

Турнир в Калуге состоял из digital-этапа (на компьютере) и physical-этапа (в зале).

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