Калужане выиграли три «золота» на первенстве России по кикбоксингу

Соревнования прошли в Дагестане.

В турнире участвовало около 2500 человек в возрасте от 7 до 18 лет.

Успеха в своих категориях добились представители Калужской области, рассказали 27 мая в региональном министерстве спорта.

Первые места завоевали Андрей Макаров из Калуги, Анна Малинкина из Обнинска и Всеволод Курохтин из Балабаново.