Калужане выиграли три «золота» на первенстве России по кикбоксингу
Соревнования прошли в Дагестане.
В турнире участвовало около 2500 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
Успеха в своих категориях добились представители Калужской области, рассказали 27 мая в региональном министерстве спорта.
Первые места завоевали Андрей Макаров из Калуги, Анна Малинкина из Обнинска и Всеволод Курохтин из Балабаново.
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