Обнинские волейболисты выиграли второй этап чемпионата России по пляжному волейболу

Соревнования на выходных прошли в Волгограде, рассказали 27 мая в правительстве Калужской области.

Представители клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко в финале победили пару из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 по партиям.

Это первый комплект золотых наград наших спортсменов в новом сезоне.