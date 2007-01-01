Обнинские волейболисты выиграли второй этап чемпионата России по пляжному волейболу
Соревнования на выходных прошли в Волгограде, рассказали 27 мая в правительстве Калужской области.
Представители клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко в финале победили пару из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 по партиям.
Это первый комплект золотых наград наших спортсменов в новом сезоне.
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