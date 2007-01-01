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Стало известно, когда сдавшие нормы ГТО в Калужской области получат значки и удостоверения

Выяснилось, что подростки, сдавшие нормативы ещё в феврале, до сих пор не получили подтверждающие документы.
08:28 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В субботу, 25 мая в Калуге, в сквере имени Волкова прошел фестиваль ГТО. К снарядам вместе со всеми желающими подошли и губернатор Калужской области Владислав Шапша, и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Вместе с тем, калужане жалуются на неторопливость чиновников от физкультуры и спорта.  

- Почему ребёнок с зимы не может получить значок ГТО, на который он сдал? – пишет калужанин Денис Луценко. -Обещали выдать в феврале, затем в мае - теперь говорят в конце августа.

Региональный минспорта кивает на федеральное министерство.

- Знаки и удостоверения ГТО на все регионы России выдаёт Министерство спорта России, - объяснили в министерстве спорта Калужской области. - По последней информации, знаки и удостоверения поступят в Калужскую область в июне. О дате, месте и времени вам сообщат по телефону сотрудники центров тестирования.

Кстати, результаты последних, субботних сдач норм ГТО обещают опубликовать на сайтах в личных кабинетах участников в течение двух недель.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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