Стало известно, когда сдавшие нормы ГТО в Калужской области получат значки и удостоверения

Выяснилось, что подростки, сдавшие нормативы ещё в феврале, до сих пор не получили подтверждающие документы.

В субботу, 25 мая в Калуге, в сквере имени Волкова прошел фестиваль ГТО. К снарядам вместе со всеми желающими подошли и губернатор Калужской области Владислав Шапша, и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Вместе с тем, калужане жалуются на неторопливость чиновников от физкультуры и спорта.

- Почему ребёнок с зимы не может получить значок ГТО, на который он сдал? – пишет калужанин Денис Луценко. -Обещали выдать в феврале, затем в мае - теперь говорят в конце августа.

Региональный минспорта кивает на федеральное министерство.

- Знаки и удостоверения ГТО на все регионы России выдаёт Министерство спорта России, - объяснили в министерстве спорта Калужской области. - По последней информации, знаки и удостоверения поступят в Калужскую область в июне. О дате, месте и времени вам сообщат по телефону сотрудники центров тестирования.

Кстати, результаты последних, субботних сдач норм ГТО обещают опубликовать на сайтах в личных кабинетах участников в течение двух недель.