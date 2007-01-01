Владислав Шапша сдал нормы ГТО

Губернатор Калужской области принял участие в фестивале, который в субботу, 25 мая, проходит в сквере Волкова в Калуге.

- Подтягивание, пресс, наклон. Все сдал! – рассказал глава региона.

Он отметил, что на фестиваль собралось много людей разных возрастов.

К движению ГТО за 10 лет в Калужской области присоединились более 156 тысяч человек.

- Нормативы комплекса ГТО в регионе могут сдать все желающие, - напомнил Шапша. - Есть тренеры, которые помогут подготовиться, есть места для тренировок. Друзья, присоединяйтесь.