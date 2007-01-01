Калужские гимнасты выиграли «серебро» во Владимире
Там прошел межрегиональный этап XII Летней Спартакиады учащихся России 2024 года, рассказали 24 мая в министерстве спорта Калужской области.
За финал Спартакиады, который пройдёт с 23 по 30 июня в Саранске, боролись сборные 14 регионов.
Калужскую область представляли Роман Парамонов, Кирилл Ким, Никита Стрелков и Валерий Опанасюк из Обнинска.
Они завоевали серебряные медали.
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