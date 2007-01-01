Калужане победили на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию
За победу боролись 180 спортсменов из нашего региона и Московской области.
Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошли на территории спортшколы «Старт» в Калуге.
Об успехах наших спортсменов рассказали в региональном минспорта в пятницу, 24 мая.
Калужанам удалось завоевать восемь медалей. На втором месте - спортсмены из калужской школы олимпийского резерва «Орленок», которые выиграли 6 медалей. На третьем месте - участники из Балабанова и Людиново.
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