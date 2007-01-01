Калужане победили на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

За победу боролись 180 спортсменов из нашего региона и Московской области.

Массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошли на территории спортшколы «Старт» в Калуге.

Об успехах наших спортсменов рассказали в региональном минспорта в пятницу, 24 мая.

Калужанам удалось завоевать восемь медалей. На втором месте - спортсмены из калужской школы олимпийского резерва «Орленок», которые выиграли 6 медалей. На третьем месте - участники из Балабанова и Людиново.