Министр позвал калужан на фестиваль «Готов к труду и обороне»
Мероприятие, приуроченное к 10-летию современного комплекса ГТО, пройдет 25 мая в сквере Волкова.
Организаторы ждут около 1000 участников. Открытие - в 10:00.
В церемонии будет участвовать участник зимних Олимпиад Валерий Кобелев.
Министр спорта области Олег Сердюков пригласил калужан поучаствовать в фестивале.
- На фестивале впервые будет работать «Космосад», - отметил он. - Родители будут сдавать нормативы, а с их детьми профессиональные педагоги проведут различные активности. Для взрослых будет мастер-класс по скандинавской ходьбе, инвентарь предоставим.
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