Министр позвал калужан на фестиваль «Готов к труду и обороне»

Мероприятие, приуроченное к 10-летию современного комплекса ГТО, пройдет 25 мая в сквере Волкова.

Организаторы ждут около 1000 участников. Открытие - в 10:00.

В церемонии будет участвовать участник зимних Олимпиад Валерий Кобелев.

Министр спорта области Олег Сердюков пригласил калужан поучаствовать в фестивале.

- На фестивале впервые будет работать «Космосад», - отметил он. - Родители будут сдавать нормативы, а с их детьми профессиональные педагоги проведут различные активности. Для взрослых будет мастер-класс по скандинавской ходьбе, инвентарь предоставим.