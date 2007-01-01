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Спорт

Министр позвал калужан на фестиваль «Готов к труду и обороне»

Мероприятие, приуроченное к 10-летию современного комплекса ГТО, пройдет 25 мая в сквере Волкова.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Организаторы ждут около 1000 участников. Открытие - в 10:00.

В церемонии будет участвовать участник зимних Олимпиад Валерий Кобелев.

Министр спорта области Олег Сердюков пригласил калужан поучаствовать в фестивале.

- На фестивале впервые будет работать «Космосад», - отметил он. - Родители будут сдавать нормативы, а с их детьми профессиональные педагоги проведут различные активности. Для взрослых будет мастер-класс по скандинавской ходьбе, инвентарь предоставим.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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лежачие полицейские для самокатов

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