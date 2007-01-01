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Спорт

Новая ледовая арена в Балабаново откроется 1 июня

Объект возведен в рамках государственно-частного партнерства.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В четверг, 23 мая, министр спорта Калужской области Олег Сердюков побывал в Москве на заседании комиссии по ГЧП в сфере физической культуры и спорта в Государственной Думе.

При государственно-частном партнерстве объекты строятся за бюджетные средства с привлечением инвесторских, затем инвестор эксплуатирует объект, а позже он переходит в собственность региона.

- Сейчас в регионе реализуются два проекта в рамках ГЧП, - отметил Сердюков. - Рассказал членам комиссии о них. Начинать было сложно, результаты уже есть. Работы ведутся в соответствии с графиками. Пригласил членов комиссии и лично руководителя комитета Дмитрия Свищева на открытие ледовой арены Ильи Авербуха в Балабаново, которое состоится 1 июня. Также в Обнинске строится ледовая арена.

На 2025 год от министерства спорта подано две заявки.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

...
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