Новая ледовая арена в Балабаново откроется 1 июня

Объект возведен в рамках государственно-частного партнерства.

В четверг, 23 мая, министр спорта Калужской области Олег Сердюков побывал в Москве на заседании комиссии по ГЧП в сфере физической культуры и спорта в Государственной Думе.

При государственно-частном партнерстве объекты строятся за бюджетные средства с привлечением инвесторских, затем инвестор эксплуатирует объект, а позже он переходит в собственность региона.

- Сейчас в регионе реализуются два проекта в рамках ГЧП, - отметил Сердюков. - Рассказал членам комиссии о них. Начинать было сложно, результаты уже есть. Работы ведутся в соответствии с графиками. Пригласил членов комиссии и лично руководителя комитета Дмитрия Свищева на открытие ледовой арены Ильи Авербуха в Балабаново, которое состоится 1 июня. Также в Обнинске строится ледовая арена.

На 2025 год от министерства спорта подано две заявки.