Теннисистка из Калуги завоевала «золото» и «серебро» на всероссийском турнире

Соревнования были посвящены памяти А.Т. Твардовского.

Спортсмены в возрастных категориях до 12, 14 и 20 лет из ЦФО, Санкт-Петербурга, Калининграда и Республики Беларусь боролись за призовые места в Смоленске. Об успехах нашей спортсменки Карины Иполитовой рассказали в минспорта Калужской области в четверг, 23 мая.

Теннисистка поднялась на первую ступень пьедестала почета в возрастной группе до 14 лет. Также ей удалось завоевать второе место в возрастной категории до 20 лет. К соревнованиям спортсменку подготовила тренер Лариса Гавдель.

На этой неделе теннисисты из калужской спортивной школы «Труд» покажут свои силы на всероссийском турнире в Казани.