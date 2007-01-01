Теннисистка из Калуги завоевала «золото» и «серебро» на всероссийском турнире
Соревнования были посвящены памяти А.Т. Твардовского.
Спортсмены в возрастных категориях до 12, 14 и 20 лет из ЦФО, Санкт-Петербурга, Калининграда и Республики Беларусь боролись за призовые места в Смоленске. Об успехах нашей спортсменки Карины Иполитовой рассказали в минспорта Калужской области в четверг, 23 мая.
Теннисистка поднялась на первую ступень пьедестала почета в возрастной группе до 14 лет. Также ей удалось завоевать второе место в возрастной категории до 20 лет. К соревнованиям спортсменку подготовила тренер Лариса Гавдель.
На этой неделе теннисисты из калужской спортивной школы «Труд» покажут свои силы на всероссийском турнире в Казани.
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