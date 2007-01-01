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Спорт

Семья Кукушкиных из Калужской области примет участие в спортивном параде-шествии на выставке «Россия»

Оно состоится 25 мая.
Софья Фирсова
16:57 сегодня
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Пресс-служба Правительства Калужской области
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Парад организует движение «Здоровое Отечество». В ходе шествия можно будет посмотреть на спортивные достижения прошлого, настоящего и будущего. В нем примут участие более двух тысяч спортсменов, а также представители паралимпийского движения.

Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди жителей России, что является одним из центральных направлений реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Право представить наш регион получила семья Кукушкиных. Они живут в селе Трубино Жуковского района. У всех членов семьи есть золотые медали ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что шествие даст начало обратному отсчету до спортивного парада на Красной площади.

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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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