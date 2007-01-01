Каратисты из Калуги завоевали призовые места на чемпионате России по спорту глухих

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

За медали боролись 160 спортсменов из 17 регионов РФ. Участники выступали в дисциплинах: «командные соревнования», «ката», «ката-группа», «весовые категории».

Об успехах каратистов из калужской адаптивной школы «Эверест» сообщили в пресс-службе регионального минспорта в четверг, 23 мая.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся Денис Лобанов. «Бронзу» завоевали Артем Уланов и Илья Французов.

Калужских каратистов к соревнованиям готовили тренеры Кристина Черненко и Наталья Конопельчева.