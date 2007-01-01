+18...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Каратисты из Калуги завоевали призовые места на чемпионате России по спорту глухих
Спорт

Каратисты из Калуги завоевали призовые места на чемпионате России по спорту глухих

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
Софья Фирсова
15:46 сегодня
0 184
Пресс-служба минспорта Калужской области
Читайте KP40.RU:

За медали боролись 160 спортсменов из 17 регионов РФ. Участники выступали в дисциплинах: «командные соревнования», «ката», «ката-группа», «весовые категории».

Об успехах каратистов из калужской адаптивной школы «Эверест» сообщили в пресс-службе регионального минспорта в четверг, 23 мая.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся Денис Лобанов. «Бронзу» завоевали Артем Уланов и Илья Французов.

Калужских каратистов к соревнованиям готовили тренеры Кристина Черненко и Наталья Конопельчева.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6InJjZFVlS2VGa3pFOENwMGlPS1RweXc9PSIsInZhbHVlIjoieU13Y3FLOVMwb0NLVFhNT2ZHUUM5RnZmVTVMbGRJL1VBUUQ3ZVFKMlh1OEU3NFcxcStvVXc5WWVLSy9EN0RoOXZEb2lyQmlzMFFIcXRSTXYybHlhMlNJZXBPbFVwQkdjMlBRVC9DbHFNN1l3dGhhUmxXQXJWenhpc0xlM05NSG1ZNkMzalg5T3FlMG1HbDJaR3dtUEhNU21pUWZxN2R5SGtUb3VQVzFaMVNxbDgwSW5XeUluQjd3eVFIZk9qeGcvSHI4K01lakFoTlZRa005T2ZwT1lhY1I0RkJ5WGhScUJZbFozYkkweTExdnQrRGV0YUtoSVIvdVVwVThmZDNWOG9HNGRVR0dJZ0lDZGhaWldJdWVIUXB0K2RDUHdJNTBibTlsZVBHSStySFhmTEN0OWZxUU5QcGFOQWkwM0xCV1I1OWMrNHJ6WjJEZTNRaCtmbWpjRVlxNTVjdnNlcDZqQlNYSXFnRC9nOTRoYnNIZGpZWnIyN2xJNWVFZ0g3eUJDMHVYbXIyM2NqeUZZaFF5VllCN2hLTGRHOTRXLzY2QXptM3BDaVRkZHA0YVFzQkZmSU1MbHp6d1dkNHhLV01YeUs3bWt5WjB1bnJhanRVTDUvZG45Z211OXNEZW12OVdyRHB4dmxuS3FWMzZobHg5UkYwZTVrVit6Zm00aTE4aE0yVUliT3NONmVEY0dIcTZaQTd5ZjQ1UjBwaldQbUdoZDNmYjFrSGpuTTVuUUx5TkV1T1h3TW5WN3pySzh3ZDdkQUtjeVgrY05xZXMrZGxFSXJCWmI4S3RWcjY5ZGZGTWw3VmVWZ0RRY25JQXV6anoxRnFUVm1oaFFVc3lWUjYyL2pWQUJGYXpnNjFWYktDcjNFeEJHUnNVY1VBRzF0WkcrKzhRUmZ6dlBKc2tCVlZGcG43ajl5SmdHL21kSGN6bVdTRzR1eldJaGowbWRMV0lUZ3lsRi92Q2pNeGtPL2F2ZVk3b3l6cUJXMUJrSjRQMkZyU3c2SEhUbUNIK2kxTmlMIiwibWFjIjoiOTUyZGMzZWMyYmRiZWRmZjc3NmE1OTE4YTdiNmQxODE2ODU0OTcxMjE4Njc2YTg1NzI2MTVjODQ3MTQ0MzQ3YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Inp0NWdKcWwxNkVsemJKWW9ad2xLZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiNk9mTjRiMVBpN0hkT3ZqNTJkL0h4cVFaQ3BIWk1jYW1hVDZHZGtVWVU4S1FVNGtrV096T05PNGRpT2F0WG9VUVo1a24yYk01YUtiVEtoRnl3Z2pYdGxWUU5TcjBGVkhST1hHSmZ2YkkwUWpYMm95RUwwbkZpN0lSa2tKYmt6K1B3VWMyYkhDSElyL25kR3luNFNSWUdKY01veWRmbHFqeWpGYks4amhJTURMaHJRWVNDOE1xR2NGT29GWHBjaFZSVzZMNzFOV0poYUdPejN4WWxOQVFFUzg4WE9hd20yRkFHUkt0bjBaRjB5MlJDZDIvOG1DcFB1V3ZHeENHVUVoSUhxOEhGNVFkSHFNOFFDcmVYUXBPV1dtK1Q4MWx5dTdVTEwzRHZyMDRnekwzWFQxcEdGSEV5UlBKTmVQVHBSYU1HT3cxMXU0ZTlSdFRKb1VtU0prZXNkaFFNL3VjeGlWN0RlL2JveXBRZGJWU05jZmltWVY3WHU5S3dxQzRTTkh2ZkxBQmVLNXZ3OTBheXB3MUtWbFBnNmwybUJsMnMycEFsaFFLMS9MYnRuYWp1YldJRCtjZXpOMVAxTkZ5b1kvNnN3WlQ2WXZpRkxCQXBnSTkzSVQ2eXFOZ0pteE9kaWVBODhESWljd3pYQUhObjFpUnZmVnVONUEzNzhqWFlWY1ZVSE1URHV5TXh6N3VZYlFKVThobnhXMk83elFaWThDVld2RVNTNXY0R0NUbFRhOG5YZmpOS1B5VkJVb1hSczJsM2JjNklVd1NyQ1hkbVNHN05valJJbnBRTFQ5cncwMmFsUUE5N3hqa1ZEMUtBT2JRTFUyalRyUFNiTnBadlRzTDJUS0RZVC9mUENtcGdZWFlOeTR6enpwZTlTKyswNGZzWEMwWTg1M2FsbWIwc2JUT0NMSEsrT2tNbG51R0RGQnpIQXRpS3M1bGZVOWVqK3Y2TlBud2RnPT0iLCJtYWMiOiJiYjExM2U4MDNiYzkwZjQ3MTM5M2FiODdlNGJhYjE2NWU1MTcxOTdjYjk4YTE3YmViOTcwNGM2MWJhY2FkODU3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndnNzBmd1ZHWHJnTlByNEJMZ2swZnc9PSIsInZhbHVlIjoiQjVFa05DN2RqTW1PeWJ4RitkZTZHSlRydHpndWlwSXBIRkFvL0RnK2NPRVhOaHlCaFYxb3pLcjFlRWZHNWVOZ0xnWXdZWGJnQ2xBRWUxaUo0R0J5REdJMERIbEQ4Mys2RjBob201dW9uR1FuRzA5R3R2ZjE4U0hJZHlOK1VsbHZ1VEdrWDF6anhJTmNudVhYb0JSbXZmRWgvVTBkU0s2QWo5WE1yZStSQVgxQVMzUU5DdjZlSkJEYno4ODNjdm5oaEkwQzNkcnU5dXZISVBqNzhxZFJoS3VRVm9IbElCbXRkVmozRXBEZlMwSjBiVitrMktBNFAzY1JaYkhyd2NVbTA5dk1teGgxbWJNTVZ2MUwxd1kvSTdRd1UrK2k3UnowZVJsNDU2U2RGQjNwWjBzV3JJQVA5WWtFeW9NaHM2T1RiVzhGMEZNMjkvaHlOaE83QXZzbm5LZDBPY2hFUlY3dmpqVnJITVd6VENESG9jdHdSZFBBeGRyUHg3b2RhTHVTT2JCTUdxV1ltRVBOV0tmRzdZZUFPRHYvVkZWdHR1Z3poSUw2dWV3YjdDd2RvMnJaQnQyd2NjT2lxN05lamZQeHBQeEJ1R0FoaklGTjg0OGgxVzByaGl0ZkNSSEZCSStmaTFiY2ovRUVqeTA9IiwibWFjIjoiZGY0OTZjOTE3Yjk4MDNiNjEwZDRjOWIxNTIyYzRiNTA2ODAzNzMyM2E0ZDcyM2QyYjAzMjE0OGQ5ZjRmZTI5NCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InMzZ3hoMnV4OVBHYUsrbGcyTzJWMEE9PSIsInZhbHVlIjoiaWNwKzNxOUxEQXZlT2pYQks5SllpOXlxSElJQVZobWpwQzFuOW5hQndDdWlKdDR2Q2RMbXR2N2xsRjE3QWJOdGxOQ2grZDA0VFE1NHhqcVRybGt1bTh4ZmhrY0d1Zlp3M2FGSkhaalB1MExIdm9kZVV4RDN0VlBBeHJwYnVKMzFyKzRxWnJxa0pRTWJGWnFiZTI5NDlYSFlJMW00WnVqdTBjQUZ2RUtkdEFVT3E1bWZkdmZsS0dzTGl1eDJoMEVVNnRMb0JrbXF0cVpOQ0pTS0JwMFUrMEorZjYxVExkVVJDbFVZRCsySUNYWXRaUWpCZTlmVVAzWlF3RXRTelpYZmtiVnRpdll1NWlEY05xaU1oRW1YSDl5RXgxNTN0YnMyVHBmMjdTRldVd08xaHlRN2ZrQjNsU3M4TEd4Vk91UTBjMytkOUpDMWdhc1JyeEhRQXVxanB5ZExTOEFyTUQyRFFtaXRzeHdzd0xqTW5zZE42YWU2Ujl6aWM1SEJIRWFtdENpYXNqSGRjZVZsUGpMKzlpV2JFWE15bjd0WS8zbWh0NlNtWVZoRDF2Uk0zN3E0L0NiWGZBNUQwamJpcmdzOVpkVFAxeVk4ODJubThzTTByWnNSZ2RKZlpJWjFBUDZHc3NSTXY4azY5ajA9IiwibWFjIjoiZDc2OTQxZDYyY2IyNjBhMWNjYmI3YzE5YjFhNjE0ZWVkNGMxMjg3ODYwMjJhNDZiOTlkZTNjMWQzYmZmMTBhNyIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 14158
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9241
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7451
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6522
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5632
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4489
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3491
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3134
Новости компаний
eyJpdiI6Im14aWNvcm5Gb2xBMzhhL1NEcXA2Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiMHV1aHZzOWFQMWRpM1p0MVNra3NYRTJGTWNEZHRxQ0FPRHRUUW5nSzhCeER6UVU5Tlk3T1JaUytKWGN3cG5ZNkVtTGNOdGt5YklzS1ZLWm9oRWdqOWp6NTZ6K0hnWVBCWkFBZmJOdW9nTUhRbGhxZDI4cGkyVVk4Yk9pV1B6enNIQ3B4em95SnNqV2czZU10aVh2cjkzN1RMVmlEL0hYN2lCUDVpUHorL0pJVWxiRVljVmpLc2pvWml0WWRaNHgvWnZuRTBpVGYvamp1ZFhOeDQ4TVFaTm9GRldzb0dLeEJJUm9neTUyQ2QrUWRxN1lTU25GRlgyTEdwNWhtcHF2RnJXQjNHVlBQZ3BaR3VHZXJxU3F2SEtvVm5WYlpFdzc4by8rTWQ3RTBORG1jcGh1MFNQM0IxS2ZmVHFsNWg5VWdXSFlUUm44MjMvYnF2bE04UFVJVkdya2lxTHdGOFdIQnprK3AyMXFoaEtvMS9Cb0pNcktXa3VGRnQ5dmxNQlRwdERRY3JiUFk2Sm51ZUVWQit6VlYvQ2NYZXo2UERDK3lBTWZSdjkxS1ZudHh6T2hIN25hc1dhcGRnRUpWTXErOEV3Z0x6Z0VobWRsNEhleFBiRE5ydnZjWGFyS2FDeUxUVG1xOVVMNTROTTBGc0NhVEVINW1WNnRLT2Rib3VUVXMyaEwwNFE3aW9tQUVQMDZZOHk4anZtZlJXZy9VaENPWUZ6eFY1WTJYRFJ1cjVUMW42b2EybWVYUFR0cTgxWDZpWiswTlFjVHBPYkV3OVlBU1orMU5YbG1SaCtJaGFqc2ZEbStPWW9FMUVtSUs5cVZxRDB6L3hUdTl3ekhBdDJyOSIsIm1hYyI6IjA4OWE4NjEzMzYyZmJkNTE3MDEyYWEzODFiM2RhNmRiNDRmZGRiNzFkMTEzYzc0OGEwZDA5NmI2NTNiODgyNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3473
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5696
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 1563
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
eyJpdiI6ImkyUUd3TE52VDNYYldGd0pmcWJZVVE9PSIsInZhbHVlIjoibmVPUVljUzVxNWNTVnh0VSt1bUZIcG12STNwVHVDUVhPS1pnTGVSelNUMFdkMWpLamVmNGV6NWxNVElXcUlibFd3czFmOENtKzZIRmFZYnpLaWFpVmt0NnllcXNWWmtZa20xWGlhOUJac0dzaVNBcGwySkJHbFpLR1hCZWdvMngzYU1rbHkvS0xnNDMzM1d6VExjMDBNd1BkVVRmT1E4c2x2YVA4OXltTXp2RWVLcnR3YjVuNG1nVUhqd2J0Q2dNNkdZUWdqc3JGMjJ2b201OGtmTFVjengrUE9vWm5JbFZpMDBCWnJXd2Q1ZzN4aTZTVTZqS1BkWGFKRDNjOGpQc25URlI3SS9hanJmZ3hRVGQ1akgxSUlTZm9VSGVBZ1FwWFp1dlVwK2xIZkx1MXhZUkNsc2RkZ0dsYS9GR2Fta3ZnVzZQYkpsSDhpSzU2dSswNHQ4UFBTdzFyemhKdVlRZlVLQ3ZncFZMV2NQT0pHS01aUFB6OXEyUWFHOTZyNFRMVW5Id0ZqN2ZOZHVkRmhReElPSkFOMzlOUUp4UEpnSExZa045UHViS1NQRGpEbnNmamJNcUZlTFR0SG9xa0FGTnBFcjE5Sk5mdFNEYjZNeTkwaC8remFpM2thKzZUcmR6clFqQTIzVWlUd2d1MFJtaEhVYmpTL2REZGc4ZlhtQktzWHlDbUYxVnhGTFhjTmlmTCsvaG00MDdwODRXTUNkNGN6QjFwL1dveU5vVUNBdHRwNXBkeDBWaTM3VUFObUpLd0ZmSzVYZ1RjeXBFTnM0czlZNzJ0NDVFMHd4a1JFMmZ3N3Y3OGZsQVl0SVFCRFJueU5RVXRzc3B0eFdjdlJleVF5ak5WY3BOL1ZxWnJZa3RvU2RmQUNHY1VES09oTStBU3BxVzFqV0NhT0ozTkN1R0gyRzZTQmxMbTh6Qkh2ZDQiLCJtYWMiOiIyNmQ0OWY3ZGQ0ODhlZjY5N2RkZGUzMjNlMjRiNWNlN2MzMmM4NDk0MTczODY3MGI5M2ZhOWYwYjc2NjNjZWZiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjMySVFubDZoTzZkNThUdHZCdGkzNEE9PSIsInZhbHVlIjoiL0UvSUk1RlZTV0pQMnlpb3Uya2N6dlNhZ1ZBcENmU0JkRENBQUFNZFlBOTc0MkdUTElneC9rMW1HNWpmWE1uUkZpMlI3cUVoUTZXYm1SNmx3WHhqQWpTZlRCQzhSRDJuSjNkaTZYUHMzbHZtYzhZRnh3WVlZMzM5UFpaRTZZamZndWd2TG03dmZRQVBIT3ovTmsvMXRJdWZTN242dFhhZFdCTytOeVYyMFR5UFJyRW1ybmswSWtXcjQrMzdXYXdGUWVxNW9mU0p0Umdlc25QM295dzgrUTdtNFFscGNBTXh3ZGZ1bDdnYXArVk1hR1RYM3lWRERFazA0dW1pSitITDJQTlR3azJhNU5IeFBFQTlQNGEvWW55djVjL21XVUl6RldGdHlGR3l0R2pOSThzOEh5UjIreVlyZ1ZQTEV2bWRaOStwbXFvTjRNd0JhWlZJRS9nSndObHRYa0ZwWHhrRGhXUjNGa3dKNVplMkpFK2IyOFVTS0V6eWZMSVBhRE5NZXI5cXJoSjhwK1I3OVJZV3dwalAyc2ZzUmU0Y3AzdWo1ZG5QRmdYd2wxZGw1eGVtV1RNekJLaXBJc3h3UUtpQSIsIm1hYyI6Ijk4NTFkYTcyNDJmNDJiN2ZhN2NkMTM0Njc0NTYwMWQ5YTQzYTFiMTA3YjBlOTk0ZDBlMzc2YjY3M2ZjMmY5OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+