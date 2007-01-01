Каратисты из Калуги завоевали призовые места на чемпионате России по спорту глухих
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
За медали боролись 160 спортсменов из 17 регионов РФ. Участники выступали в дисциплинах: «командные соревнования», «ката», «ката-группа», «весовые категории».
Об успехах каратистов из калужской адаптивной школы «Эверест» сообщили в пресс-службе регионального минспорта в четверг, 23 мая.
На вторую ступень пьедестала почета поднялся Денис Лобанов. «Бронзу» завоевали Артем Уланов и Илья Французов.
Калужских каратистов к соревнованиям готовили тренеры Кристина Черненко и Наталья Конопельчева.
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