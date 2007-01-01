В Калуге обсудили новый хоккейный сезон
Калужская команда готовится дебютировать в Национальной хоккейной молодежной лиге. Сейчас проходят просмотры.
- Расставил приоритеты – возможность участия в просмотре должна быть у всех калужских хоккеистов 2005-2006 г.р., а уже решение брать/не брать в команду принимает тренер, - заявил Сердюков.
Главным тренером калужской молодежки станет Андрей Кирдяшов. Помогать ему будет Александр Кудинов. Перед командой ставят цель попасть в плей-офф.
Кроме того, в группе «А» Юниорской хоккейной лиги будут играть две калужские команды – «Калуга» и «Олимп».
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