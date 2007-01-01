В Кирове прошел муниципальный этап фестиваля ГТО среди школьников 

Спортивное мероприятие состоялось на базе спортивной школы «Лидер», рассказали в районной администрации.

За золотые значки боролись дети в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.

Школьники сдавали нормативы по бегу, наклону вперед, подтягиванию, отжиманиям, подниманию туловища, прыжкам в длину и плаванию.

В администрации отметили четырех лучших спортсменов. Которые попали на областные соревнования: Алёна Гращенко (школа№6), Максим Королев (школа №1), Стелла Егорова и Егор Евдокимов (оба - Кировский лицей).