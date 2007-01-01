В Кирове прошел муниципальный этап фестиваля ГТО среди школьников
За золотые значки боролись дети в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.
Школьники сдавали нормативы по бегу, наклону вперед, подтягиванию, отжиманиям, подниманию туловища, прыжкам в длину и плаванию.
В администрации отметили четырех лучших спортсменов. Которые попали на областные соревнования: Алёна Гращенко (школа№6), Максим Королев (школа №1), Стелла Егорова и Егор Евдокимов (оба - Кировский лицей).
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...