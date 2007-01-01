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Спорт

Калужские гребцы завоевали 6 наград в «Майской регате»

Соревнования прошли в Великом Новгороде.
Софья Фирсова
16:50 сегодня
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Пресс-служба минспорта Калужской области
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На Всероссийскую регату приехали 420 участников из 11 субъектов России. За победу на дистанциях 1 и 2 километра боролись спортсмены до 15, 17 и 19 лет.

Об успехах представителей Калужской области рассказали в пресс-службе минспорта региона.

На первую ступень пьедестала почета поднялись Анна Приятелева и Евгения и Виктория Богдановы. Серебряную медаль завоевали Савва Хорошаев и Денис Иванов.

«Бронзу» в копилку нашей команды принесли Михаил Пронин и Григорий Андроник, а также Алексей Шамов и Кирилл Захарчук. 29 мая наши спортсмены покажут свои силы на традиционной Московской регате.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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