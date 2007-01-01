Калужские гребцы завоевали 6 наград в «Майской регате»
Соревнования прошли в Великом Новгороде.
На Всероссийскую регату приехали 420 участников из 11 субъектов России. За победу на дистанциях 1 и 2 километра боролись спортсмены до 15, 17 и 19 лет.
Об успехах представителей Калужской области рассказали в пресс-службе минспорта региона.
На первую ступень пьедестала почета поднялись Анна Приятелева и Евгения и Виктория Богдановы. Серебряную медаль завоевали Савва Хорошаев и Денис Иванов.
«Бронзу» в копилку нашей команды принесли Михаил Пронин и Григорий Андроник, а также Алексей Шамов и Кирилл Захарчук. 29 мая наши спортсмены покажут свои силы на традиционной Московской регате.
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