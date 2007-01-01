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Спорт

Калужские дзюдоистки завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

Соревнования прошли в городе Ковров Владимирской области, сообщили в среду, 22 мая, в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
14:09 сегодня
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Фото: минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Туда приехали более 500 спортсменов. Калужскую область представляли спортсмены из Калуги и Обнинска.

Алина Иванова победила в весовой категории 52 килограмма.  «Серебро» у Полины Никишиной в категории свыше 70 килограммов. Третье место у Влады Керимовой в номинации 57 килограммов. Также «бронза» у Маргариты Иншаковой.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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