Калужские дзюдоистки завоевали четыре медали на первенстве ЦФО
Соревнования прошли в городе Ковров Владимирской области, сообщили в среду, 22 мая, в министерстве спорта региона.
Туда приехали более 500 спортсменов. Калужскую область представляли спортсмены из Калуги и Обнинска.
Алина Иванова победила в весовой категории 52 килограмма. «Серебро» у Полины Никишиной в категории свыше 70 килограммов. Третье место у Влады Керимовой в номинации 57 килограммов. Также «бронза» у Маргариты Иншаковой.
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