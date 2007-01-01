Калужские дзюдоистки завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

Соревнования прошли в городе Ковров Владимирской области, сообщили в среду, 22 мая, в министерстве спорта региона.

Туда приехали более 500 спортсменов. Калужскую область представляли спортсмены из Калуги и Обнинска.

Алина Иванова победила в весовой категории 52 килограмма. «Серебро» у Полины Никишиной в категории свыше 70 килограммов. Третье место у Влады Керимовой в номинации 57 килограммов. Также «бронза» у Маргариты Иншаковой.