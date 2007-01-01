Около 1000 участников ожидается на фестивале ГТО в Калуге
Он пройдет 25 мая в сквере Волкова, сообщили в министерстве спорта.
Это будет мероприятие для представителей трудовых коллективов Калужской области и членов их семей.
Открытие состоится в 10:00 с участием посла ГТО нашего региона, участника Олимпийских Игр 1994, 1998 и 2002 годов в прыжках на лыжах с трамплина Валерия Кобелева.
На фестивале впервые будет работать «Космосад». Там присмотрят за детьми, пока родители соревнуются.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО.
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