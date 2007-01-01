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Спорт

Около 1000 участников ожидается на фестивале ГТО в Калуге

Он пройдет 25 мая в сквере Волкова, сообщили в министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Это будет мероприятие для представителей трудовых коллективов Калужской области и членов их семей.

Открытие состоится в 10:00 с участием посла ГТО нашего региона, участника Олимпийских Игр 1994, 1998 и 2002 годов в прыжках на лыжах с трамплина Валерия Кобелева.

На фестивале впервые будет работать «Космосад». Там присмотрят за детьми, пока родители соревнуются.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО.

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калужская область регион
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Всего: 1 комментарий
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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