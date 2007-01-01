Калужанки завоевали медали на соревнованиях по конному спорту в Подмосковье
Там прошел финал международного «Кубка Победы», рассказали 21 мая в министерстве спорта Калужской области.
В турнире участвовали спортсмены из России и Беларуси. И успеха добились представители спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту из Калуги.
Алина Культикова на Куантро стала победительницей среди студентов.
Ева Заря на Вишенке завоевала «серебро» в юниорском круге. Такая же медаль в юношеском круге у Виктории Потетенькиной и Хеппи.
Анастасия Максимова на Баварце завоевала бронзовую медаль в серебряном круге.
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