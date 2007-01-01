Калужские пловцы привезли домой с «Парафеста» 10 медалей
Соревнования прошли в Раменском.
Фестиваль паралимпийского спорта проходит в рамках нацпроекта «Демография». В нем приняли участие 140 пловцов из 17 субъектов России.
Об успехах воспитанников Екатерины Авдоловой и Маргариты Облецовой сообщили в региональном минспорта во вторник, 21 мая. Золотую и серебряную медали завоевала Софья Петрухина. На первую ступень пьедестала почета поднялся Трофим Костюхин.
«Серебро» и «бронзу» завоевала Екатерина Белова. Также две бронзовые медали в копилку команды внесли Авдей Колобов и Константин Сапрыкин.
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