Калужские пловцы привезли домой с «Парафеста» 10 медалей

Соревнования прошли в Раменском.

Фестиваль паралимпийского спорта проходит в рамках нацпроекта «Демография». В нем приняли участие 140 пловцов из 17 субъектов России.

Об успехах воспитанников Екатерины Авдоловой и Маргариты Облецовой сообщили в региональном минспорта во вторник, 21 мая. Золотую и серебряную медали завоевала Софья Петрухина. На первую ступень пьедестала почета поднялся Трофим Костюхин.

«Серебро» и «бронзу» завоевала Екатерина Белова. Также две бронзовые медали в копилку команды внесли Авдей Колобов и Константин Сапрыкин.