Калужанка завоевала серебро на первенстве России и всероссийских соревнованиях по плаванию
Спортсмены состязались в Пензе.
За призовые места на соревнованиях по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха боролись более 180 спортсменов из 29 регионов РФ и Республики Беларусь. Об успехах представителей калужской школы олимпийского резерва «Труд» сообщили в региональном минспорта.
На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Величко. Также она в первый раз проплыла по нормативу «Мастер спорта России». Ей удалось преодолеть дистанцию 50 метров за 34,29 секунды.
Также рекорды установили Дмитрий Медведев и Владислав Костов. Последний завоевал звание «Мастер спорта России».
Пловцов готовил к соревнованиям тренер Владимир Васин.
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