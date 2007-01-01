Калужанка завоевала серебро на первенстве России и всероссийских соревнованиях по плаванию

Спортсмены состязались в Пензе.

За призовые места на соревнованиях по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха боролись более 180 спортсменов из 29 регионов РФ и Республики Беларусь. Об успехах представителей калужской школы олимпийского резерва «Труд» сообщили в региональном минспорта.

На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Величко. Также она в первый раз проплыла по нормативу «Мастер спорта России». Ей удалось преодолеть дистанцию 50 метров за 34,29 секунды.

Также рекорды установили Дмитрий Медведев и Владислав Костов. Последний завоевал звание «Мастер спорта России».

Пловцов готовил к соревнованиям тренер Владимир Васин.