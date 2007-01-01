Калужские семьи пробежали «Многодетную милю»

Легкоатлетическая эстафета прошла в сквере Волкова, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

«Многодетная миля» — это спортивное мероприятие, организованное специально для многодетных семей. Его суть заключается в том, что участники пробегают 1609,344 метра.

Первое место заняла семья Федоровых, второе - семья Фирсовых, третье - семья Билибиных

- Спасибо многодетным семьям за то, что своим примером они демонстрируют детям правильные ценности, поздравляем победителей, - прокомментировали в минспорта.