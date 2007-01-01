Калужские семьи пробежали «Многодетную милю»
Легкоатлетическая эстафета прошла в сквере Волкова, сообщили в министерстве спорта Калужской области.
«Многодетная миля» — это спортивное мероприятие, организованное специально для многодетных семей. Его суть заключается в том, что участники пробегают 1609,344 метра.
Первое место заняла семья Федоровых, второе - семья Фирсовых, третье - семья Билибиных
- Спасибо многодетным семьям за то, что своим примером они демонстрируют детям правильные ценности, поздравляем победителей, - прокомментировали в минспорта.
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