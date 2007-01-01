Фестиваль ГТО пройдет в Калуге

Мероприятие запланировано на следующую субботу, 25 мая.

Специализированная площадка для сдачи нормативов ГТО будет организована в сквере Волкова, рассказали в министерстве спорта региона.

Это уже второй этап фестиваля, первый был проведен месяц назад в Центре спортивной подготовки «Анненки».

- Взрослых посетителей ждет спортивная программа, а дети смогут поучаствовать в ярких культурно-массовых мероприятиях, проведите время с семьей с пользой, - рассказали в министерстве.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО.