+17...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Фестиваль ГТО пройдет в Калуге
Спорт

Фестиваль ГТО пройдет в Калуге

Мероприятие запланировано на следующую субботу, 25 мая.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 227
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Специализированная площадка для сдачи нормативов ГТО будет организована в сквере Волкова, рассказали в министерстве спорта региона.

Это уже второй этап фестиваля, первый был проведен месяц назад в Центре спортивной подготовки «Анненки».

- Взрослых посетителей ждет спортивная программа, а дети смогут поучаствовать в ярких культурно-массовых мероприятиях, проведите время с семьей с пользой, - рассказали в министерстве.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6Imx6N0NVb0pYVXd3S1d0aFAwYXdweWc9PSIsInZhbHVlIjoiQnkxWkljY2RhY1duczkxaEhFOWF6WjZtazRMY3BQS3FzOFBnYXRYVHptTU4rd0FzTVl4OHBiU3J6bmg2UFR0UlRQZjdMckpIZlFUWEUrUDhlSjEvRllWdjA0TWExUWN1aUUxb2FyTU0rUWVSeTY0NWpkL0t1Sm5VeUdOTEJkVGVNMktsN1M0djZycEgzTDUwTHpYazdNRHhpeGdMZzVsNmFEQjBSUFd0NVZyOGNzeWxLQnJ1b2hrRDBCQUkwU2ZGSFpYclU5eDZJTFdtOGg0RDNnZlUzYnF0M1dmVmJUdkJDbS9TMHhDSTVVTkl4MUNFV0JlZHQybTlteDZGcE5TcFFUeFRIb2NIVlArQ0R3MmJWUlNBSjd3RjVMMlhZb0V4K3Mzc1VxKzNBMkh2aXV6Z3dKTjE4TDRGTFFCNENvZUtpVmtKeVBmN0tBeXdESWhBSXpPSnlnSmRqV3I0RjhZQkZNUk8vcjRiUUREQjF4dm5OVE9OT3JtWi9FREs4RzRBYXc1bHlienJweFFYRjdSQzBLdy83d2swZWRiK0Q5SjZGd28vcHdVUnI3TXlZSUZNWTZNdEM4c2VVRitxZCtseFNKMjVadEZuaFBxQUtJM2x5Nkt2WkpqMUVMMDJvSEJzbVQrWGhBTlJLSmNKOHZVbUMxYUlVWGYxM285VkI2YnRDcUthdmZySC9jL2U3Y204TjR2V2lQMXJncVRSdE51RUREU3JZWlcwRXNpczArbTBkZ3FIcytNU1dTVGFYSkhSR2tOcFNVWTBybFlQSGJ6MXBsSzNnSlJ1NStBMUUwQkZFZHJ5c2pEMEVuaFpxaDBRaThsSU8vMkM3aGNaRWtPc0t2TXAvcnRHRnpIVmVxVUNNbDBXMXVjeUVmclJ2aVQ0VXl0MEhaRThCWGhvVWIyWm1hWVJJZEZ0YVFsdm9YQWN5RndPcXlHUHRFSUF2L292Rldyd1pDaUhKYVN1NzBCaTZEQldMNFBwd1FEeUN3UmR0dmliN2lQQ2ZoeG5WYXhGIiwibWFjIjoiYWQzN2E1NWQ3MGNhMTUwMjNlYjJmYzgzY2I0OWRmNzY1YmQyYmIyODE2OWM2NTZmZTU1YzQ2ZGU1ZDc3MWFjZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Impyd3YzbjJISW9IYzZwcDVqOU1VRXc9PSIsInZhbHVlIjoiODdCUTYyMGZBVW5TWE9SUDRvM2pwTXdiZkpNL3BlQWtSSnJ1MFZicDUwUllxWVlRejgzSS9OTi9BcVdHVkVsMEZMUEd5NDdnY3ZYTVBOcHlBMTQ3d2R6RmpnT3pWaFdvcmlTc2Z5azh6RUlISHFva3RGSzZRMUxxRTJHb3ROTXgxOXc4N2JlcWlMN1NxT3A0bm1LK1lWK3RyUDFGcXIzQ0FsbmxuSFZMTjZuY0FrWHlzYkxBd0d2QnVpZFRwRkxiT3JTQ0lDVzhVTmlNYUljdDQ4Snp6NHZINW5yOGNBcVBTNm5SR1ZxWXhFdDQzVnJ1V0xKTVVTQTc0bDgxMGhPdW85U0RhdFRoMW5HNnRnTVZ2cHpnMUxsWWFONWlPRFM5ZFBubVd3eENhTDkwa1dxWVBzS2hzK0JjSmlySkN0bGtjZUVEVUQranNHSElCMUxKVFVjR3FIQUVFdVZnT0VBSlZEMnZmUXp6amJHd3ZLc1FpSFE0NDhuNS9UTEpZNkpPNTFGc0tzZVRQVUJWTSszbHNTOU1STzN5N1VaclVqYkNnbk1mTSsrOEpROXVnalZJYlV3ZTROZDFSdG5vdWYzaU9MbXltUlZSTXNhVmx2bkNuSHYyUW52ZzRFQ1BTWWp6RHRRVlFGNnhRblVieHEzdmZ2Yk1md2l0R3FYZFFtMjZOcnNIa1RUeHUvSlAwTVh1eTQ4Y3pqd0loTDI2Mi9VTHJGSno3M2pmM3B3Q2paeDVFRzNWNi9ZUkszZndzN2RPRjF2ZTAwM1Jrc3RnaWZTZjR2N2tVNUp3aGF5NDUra05tdit1WFRIK2xNZWJlcnpOL3BxY0ZtYVJ5MG1iUWFrdFdXaEZiTEg0NUZNQUZGc0xWbzRtN0ZEREVhTUQ2aElzZlJSNytvT2R0V3NiNEN3bm1EY0pxNzQ4a3Z3VndCb045bVNGUk16Y2UvZU9YelFlUDhvYjZRPT0iLCJtYWMiOiI3NjI3N2ZlNWYyNGFhODg5OGRiMjU2ZDJjZmIwYzNhMzlkNjI2ZjAwMTU2NzM1MTljYzU3MTI1ZDA3ODgxNTJiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkduYlNiTm1mTWpwNDZHd0F5S0tWOWc9PSIsInZhbHVlIjoiY0IwdVhjSS9ISlIxSmlPUVlJYnhtY21kb3pjVSsxMEFCZGV4RmJwbys4TWhIclVaTXVRWWcvTUgyS3FMcmV2Q0k0WUhKN1ErUVlkbTZUenVjZW1YTjBKTmJmdnFxcmo4cUcrbTFFRzBrR1N3VzBkeGpxamFrQ3QweGxkWGNBN2w1UklyUnplMGlBd2N2RUR5d3pyelJLS3NzNGlrdXd4azVyWGhnRzBGMk1Qcy8zVXRiOVExaGdIaWtWTkZhSUJ5NGdCRk11ZFNKQ2lxbFVWd2tVaVRFSDFYNDdOZ1pUUk1RcHF2RHE5V3V5VktUL1dJcTBaZHhrRVU4VXk5bVFLd3llTTk4ODNrVXhDRVdHbGZINktraTVIU3VHdXBQL1dGUnRxaEVaakJiaU11K21kZEw3SDRNUzJtS2pNYjFVZ1ZDSTg0a3Avb2hJRFZKSWVnY0ZtSDV4NUx2azdEVUNrWWdsQWxoVmp2SVpaL2Q4dGw2ZlIxbGpuT2w0a2lDblZlUnRNMVA1bkppWWpHcGo0Mm9LZDhSWllYWnFwcGpId2g1MkdiclBlbHpyd0pUS0tZTU81MlloQ2xobkl4RHVUTG1ZWGxXYVczcUZNdHVBMnJielcvT09JZ1B3Y1hrUjNlcHJIa0toRU0xM3M9IiwibWFjIjoiN2RjNDljODEwMzdiMmI4MjUxNTNjODYxNWJhMjQzZDlmNTRkMGIzNGVlMGQwNjc3NzIyMTA3ZTg0ODAwMjNhMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InNreGJMQTJQZ1ZGWXhnN2s5YmxjRFE9PSIsInZhbHVlIjoidmpQQWM4MmtvK0taeXh1RWZHUEltbm5yYW5MTjBoM2M3MkFJOXpKR2h3SnhQb0FITGZoODY2bVh3MnJ0VjEzNVppN2RhYWg3azM4SE8vSXJzQ3Z3OFl2TS9lNzFNWWY4WERSN2VMVGZOK1JQUDhUQ3lhdFMzWXhzd2I0OERPVWRnS3FYNVZPcWpNZ3AraDVzdWVwUnpzMENBZk0rN1pzdDlVVFZ1TEYwckN0WkZrS2tFcXlydWVGZnhldGhLUnRsbktYVXJaMHRjRmRiZG16NHZhVy9XS1YrNXQwRnVMbFd4Uk0xV21tK3Ezalkwem5vSnArRlFOTUx5ZExPaVdsZHBaQk1Ka2ZnMktoYUJjTzk2Qlhnb3JRT3Iyc3ZwZTFidUtBNFlCZVN4SkhPYUJaYWVZWFpSN3FjTUk1VGU2UDU4OUlXcjJjNVIxZ2l4Zkszd25sYzA3RVU0UGFtT1QxRTNvV2ZXdGR3RjJEc3ZzVUUwYnFmUStRWEhLSW8vUVdmN0QzeXhZWE1kMndjOUdTWDlIbFFnRjR5eTVpUVMxeUoyQjBVRldtZko0SWR6VzY4dFcrK2x2aFptbmY1alMvMllWQnFhUCtHRGJHUHY3M1NRMDNpRGdIS2NuSHJXRWxlYzFPZlltWGY2RXc9IiwibWFjIjoiZGQxMDc1N2FjYmQwZjQ5MGMxMmYzMjBkZWUyMjhkNTZiNWY0N2ExOTUyOWM5YTNkZTY3ZmRkOTIwMmU5ZWQyOSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12807
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8179
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6866
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5627
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4715
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3898
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 4185
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2746
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6143
Новости компаний
eyJpdiI6IlU1blNvK2h6Q2lXdVRKc2RXbkZWUEE9PSIsInZhbHVlIjoiZlBQMlpsaGFDcHU4WXNvSGJXSGMwbUhpRzI4K3NGaXBNQzNBNHcxaTZNR0FWb3FuMlZQT2Mwc01BOFViMzdGZ0ZlaFMzak5GL2JieFk0SnlVa2YyK20zMjlYRFk5Y1NLNS9TRWtaVjQyOVhwclR0elVFeU01WGRMaHE4MC9WVm4xVkpzWUY3TERYWlNMS0grNnhldlNIdFYzMmlLampydHduOXd4c3lwSSsxVWdTeWs4K1gwMEQxMzRUVmFhenhKVEhiaVBWZ21kT1VlU2FZMVVaWHNKMk04S1E4UUdscjI4Mkg4dTNJQVk3eW9ka25qY0NmRWIxUjU2Sm0wZ2NrOXpObzNTeDNtSEFaR2VOSXRWSDJIUmNXNDBjVnlWSC8zM1RoWnNVblBGSkQ5VUxHNVJFVE9nTGtEamFsUzlOemlNZzZvckdJQ3Y2R0hVZ2Z6RzBYZklGREx2Sm1ueEhlZHRMb0t2NGo4ODhpamZvZlJKQU1IZjkrL2pjdFRZTDM1KzVLS3AvbjVKd2tlQXBvZUV4ei9OM01yUFhPMWNNSFpiNk00djZNSVJjRVY2WWhWOVU1RHJUcmwrZ1d1c0p6VmlIY0loUmFLY2lZMmVOSDY3THlVTjJ3am1VOERvSVR2VHRMVGFpV1JpY1A5WGpKT29XOTFrRmZtVkhkNG0zN1gzb3VJMTV3dWZkOG9BMlVJVkI1RWFaamR4cWtvMEtpbzB1b05PNGhVZVhIU2hwUERmSEhvaXYwS3Y5L2grK1RweXJYMDR0N2ltb0h0R25OZ3kxaWNJTGs2d0kvSHBFQVBWWFpGdHRUcHkzSkVQTmhleTZaUE9GTDVGUk1yelpJZiIsIm1hYyI6IjVmNGZiMWIxZmNhYmI3YjdmNWM3YWUxY2ZhZDgzN2IyYjM2N2E5NjBkNDBkZGQ2MWVmNjgxNjA4NzM4MTg4ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4518
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2775
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 4234
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5436
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
mrTJohn

А как же оскорбление чувств неверующих. 🤕

...
eyJpdiI6Ikxua08wSWNZRDhWQ2JiV29ndCtSYlE9PSIsInZhbHVlIjoiaXBFbHU3TWo4T1dWbmJ0VEhvNHhXR1cxSlBwOFVjbisxOWswNHBCYW43dDNmYkpKbTA4UUd2ak8yV0dqZUJ0M2xheUFNY2ZnamR0S2ZUNmdMS2xNWmhDNWFLZjVnd0NTOEJKYzJUbXZKaWJJL0IrZ24vdmRqampiV2tmaTlncndLREhaR0ZwbTVzTkgwc0FURFNSdmxtS3k2aUNja0F2ZGJ3WVJxK2NKWnMzSC8xYjk1RDhUOVdva2ZVajBpN3hMVDR1R3NjYWFIVEp6VVd4eWtuaVRuWFQ5TUdjUDA3ZDZGT050TDN6TWtZNlpKd0hTU21jTmIrQ2RCbnU3TzBTU0pGNEFyYVRpUTBZUkk2bUpjL051OWVFdHJNbEhjT0ZMaUk5TUlSaytSeWh1bTRtUHd3UFVNWHhxTHFRd3VGZHQvOFBLZXU4UXJGYWxRNDBsb3dvOGltZVpwQ0hPanoxbkZ0RStiSDFYYkdMWjl1WkJwdks1QWsyMDJNVlJyMksrQ0p3L1o1cysyMXdGVlZwa0JUeGp0bkQvNFF1RGp0SksxOFE2bEdTektZZ043L3o3dmtCM0xJcjQ5Sm1mNHY3cWZUMXg1Nmd3akExbXR5SlZwV2Y4REpTRjZMaW8yZWI5Qi9USXI0aTZieGh3VkhSTE81MTZMMVhyVWhBS2YrUnRLSTBlbFhNN1lEanB2d3h6MEZ1NFJWMTR6NzFmc25RbWZuK2g2Mlg0WlVBM2ZzSmlRdno5SWVJMGVoWmdGK2J6eWREUkpGWkFWNWdwM21SUHFjcTVlVVgxYjQxakNVSW5DU0JDaXBWUkF6emo2WER5NFNwTS90Ti91RU1aSXdxWnJsbE55U1I1VkVFem1zUVhERVIvazA5OFZ0UzluM0MyL2JTbmY5TlZtOGhMaHlINXZOdGw3aWkrZnFxTFFTQ28iLCJtYWMiOiJiN2QzMzM5YmYwNjEzYWYzZjYxZjY5YjU3OWQ1YWViOTY3NTI3OTIyYzlkNGFhMjg0MzMzNmNlNDk1ZTZiMDcyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImsvWGlWT1FIcGM2THBSMnZXYnVTanc9PSIsInZhbHVlIjoiNng4Q0lpc1NQNEorcWtDR2RiemFwaE9xeXZRTncyM1VLK0RKaFBWeVFQVXhjWlFKNHFmeGRHTTVwUUZqWnd1VExyNjlVMWNJR0I2WUs0UmQwdW9SRVZtNUVnMTgyUG12Z0lQUnZDK21xV1Rhall3OGZXalltTGgvSWdGQTh4Vm5jbFNSajBudHNEY2pFQjNvL25xWDBweGRSaDh6bStYNDVnTFdsS0VkU1pMRmRvRENBZUQ4NVBjaW9XcWdGbVBOUVFFcCt2MUFNdm9UU0dRUjFSbEVzQlZnZmpuVUcxSFNlV09iM3hEY2pwU1c0cGFUOEFNMzZ1dDN5dG9xSmJHQ05IdVpjM1JmV3V1OFY4eFk2MXg3eWtheWhEZURIU3FmVUFkd2NJaktBOHIzbGs2MXc4MkRHZVdBOWNsL0x2TVN2SEVJLzRlQms0YU5oSm1Dck9lNHMwdFVmZmRLYlFmajFEVzQ0cGg1bnBxRUVKYm10cU81Tk82RnphZ0dDSzl2aUNtOFZLZm42aWFsZUJDSEdnc2xtc0hMSDZMQ0lRYmVncTNuVVAxdGdIUEZab2Q1WVNxU2YxZE15OTFuczVrTCIsIm1hYyI6ImVmMDE3MThkMjM3YjBjNDk4NjgzNzFjYTg3NDE3MmQzZjI2NjFiNWRjZDE1NTJmODJmY2MxYzQ0YzNiNDgwZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+