Фестиваль ГТО пройдет в Калуге
Мероприятие запланировано на следующую субботу, 25 мая.
Специализированная площадка для сдачи нормативов ГТО будет организована в сквере Волкова, рассказали в министерстве спорта региона.
Это уже второй этап фестиваля, первый был проведен месяц назад в Центре спортивной подготовки «Анненки».
- Взрослых посетителей ждет спортивная программа, а дети смогут поучаствовать в ярких культурно-массовых мероприятиях, проведите время с семьей с пользой, - рассказали в министерстве.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО.
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