В Обнинске начался всероссийский турнир по тяжелой атлетике
Соревнования посвящены памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В них примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет.
В Калужскую область приехало около 200 участников из 15 регионов.
Церемония открытия прошла на стадионе «Труд».
- Уверен, что нынешний турнир станет для ребят новой вершиной, - заявил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Желаю каждому из них успехов, чтобы Обнинск стал для них городом, где они установят свои личные рекорды.
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