В Обнинске начался всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Соревнования посвящены памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В них примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет.

В Калужскую область приехало около 200 участников из 15 регионов.

Церемония открытия прошла на стадионе «Труд».

- Уверен, что нынешний турнир станет для ребят новой вершиной, - заявил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Желаю каждому из них успехов, чтобы Обнинск стал для них городом, где они установят свои личные рекорды.