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Спорт

В Обнинске начался всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Соревнования посвящены памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В них примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В Калужскую область приехало около 200 участников из 15 регионов.

Церемония открытия прошла на стадионе «Труд».

- Уверен, что нынешний турнир станет для ребят новой вершиной, - заявил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Желаю каждому из них успехов, чтобы Обнинск стал для них городом, где они установят свои личные рекорды.

Новости по тегу
калужская область регион
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Area51

Угу... Если не считать, что ценник с этим помощником конский... Хотя чего проще, с 4 pda поставить whocalls и забыть о спаме, как страшный сон. 3+ года стоит, пофиг на всякую лабуду, тупо звонки со спамом скидывает.

...
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