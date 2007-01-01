Футболисты «Калуги» сыграют с «Химиком»

Игра пройдет в воскресенье, 19 мая, на стадионе «Спутник».

Спортсмены из Калуги и Дзержинска выйдут на поле в 16:00.

В турнирной таблице второй лиги наша команда пока занимает четвертое место, набрав 17 очков за 13 матчей.

«Химик» идет седьмым – у этой команды также 17 очков.