В Калуге прошел первый турнир по го
На соревнования «Амбассадор Вэйци» приехали 46 спортсменов из семи регионов.
Успехов на турнире добились калужане, рассказали 16 мая в министерстве спорта Калужской области.
Серебряную медаль завоевала Вероника Пальчикова, бронзовую - Татьяна Ковылина.
Го - логическая настольная игра, которая возникла в Древнем Китае 2-5 тысяч лет назад.
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