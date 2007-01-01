В Калуге пройдут бои ММА
В пятницу, 17 мая, во Дворце спорта стартует первенство России среди юниоров.
На турнир приехало около 130 участников из 42 регионов.
Калужскую область представят четыре бойца: Эдгар Овсепян и Суруш Шарбатов из Калуги и Никита Поминов и Никита Кузнецов из Обнинска.
Соревнования 17 мая начинаются в 10:00.
Также в Калуге пройдут показательные бои девушек.
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