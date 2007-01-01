В Калуге пройдут бои ММА

В пятницу, 17 мая, во Дворце спорта стартует первенство России среди юниоров.

На турнир приехало около 130 участников из 42 регионов.

Калужскую область представят четыре бойца: Эдгар Овсепян и Суруш Шарбатов из Калуги и Никита Поминов и Никита Кузнецов из Обнинска.

Соревнования 17 мая начинаются в 10:00.

Также в Калуге пройдут показательные бои девушек.