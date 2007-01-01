Калужане выиграл две «бронзы» на Кубке России по стендовой стрельбе

Соревнования прошли в Татарстане.

Туда съехались 128 спортсменов из 13 регионов, рассказали 16 мая в министерстве спорта Калужской области.

В упражнении «Трап» (125 мишеней) кандидат в мастера спорта России из Калужской области Ольга Головачёва поразила 101 «летающую тарелочку» и в перестрелке за медали завоевала бронзовую награду.

В мужском «Скит – 125» 50-летний мастер спорта Владимир Хлопенов из калужской спортшколы «Снайпер» поразил на предварительном этапе 114 мишеней и в перестрелке занял третью строчку в итоговой турнирной таблице.