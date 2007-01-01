Всероссийский кубок Циолковского по мини-футболу впервые прошел в Калуге
Соревнования состоялись на стадионе в Анненках под эгидой Калужской футбольной лиги.
Спортсмены соревновались в формате 8 на 8, рассказали 16 мая в министерстве спорта Калужской области.
В турнире участвовали 12 команд из Калуги, Обнинска, Жукова, Малоярославца, Сосенского, Брянска и Москвы.
Победила команда «АРС» из Москвы.
Второе и третье места за калужанами - «Торпедо» и «Молодежь».
Калужская футбольная лига планирует проводить такой турнир ежегодно.
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