Калужанин выиграл первенство Европы по самбо
Владимир Досяк стал сильнейшим в весовой категории 98 килограммов, сообщили 13 мая в министерстве спорта Калужской области.
В финале он победил Луку Евкатимишвили из Грузии.
Турнир проходил в Сербии и собрал около 1000 участников из 29 стран.
- Поздравляю с достойным выступлением и самого спортсмена, и его наставников – заслуженного тренера России Владимира Кутьина и заслуженного мастера спорта России Татьяну Папушину! – прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Желаю новых побед на спортивном пути!
Опрос
ТОП народных новостей
За месяц
Сталкер