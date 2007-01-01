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Калужанин выиграл первенство Европы по самбо

Владимир Досяк стал сильнейшим в весовой категории 98 килограммов, сообщили 13 мая в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:29 сегодня
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В финале он победил Луку Евкатимишвили из Грузии.

Турнир проходил в Сербии и собрал около 1000 участников из 29 стран.

- Поздравляю с достойным выступлением и самого спортсмена, и его наставников – заслуженного тренера России Владимира Кутьина и заслуженного мастера спорта России Татьяну Папушину! – прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - Желаю новых побед на спортивном пути!

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