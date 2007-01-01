Калужанин выиграл всероссийские соревнования по тяжелой атлетике
Турнир 13 мая завершился в Москве, сообщили в министерстве спорта Калужской области.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Александр Юрченко из Калуги выиграл категорию 67 килограммов.
Среди девушек до 17 лет 13-летняя Виктория Глаголева из Жукова в категории 49 килограммов заняла третье место.
Соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».
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