Калужанин выиграл всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?

- Правильно, нужно ее полностью закончить

- Не согласен, сколько можно туда деньги вливать

- Голосование по благоустройству стало предсказуемым

- Я голосовал за другой объект, видимо не судьба