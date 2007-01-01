Волейболисты из Обнинска заняли третье место на чемпионате России
Соревнования прошли в Каспийске.
8 мая подошли к концу матчи чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б». Об успехах обнинских спортсменов рассказали в минспорта Калужской области. Команда одолела «Текстильщик» из Иваново со счетом 3:0 и завоевала третье место.
Волейболисты уже третий год подряд выигрывают медали чемпионата России.
Лучшими на своих позициях стали Артем Салтанов и Артем Окунев.
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