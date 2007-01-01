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Новость дня Спорт

Калужские спортсмены стали победителями и призерами на всероссийских соревнованиях по конному спорту

За победу боролись 100 спортивных пар.
Софья Фирсова
19:18 сегодня
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Пресс-служба минспорта Калужской области
Читайте KP40.RU:

Соревнования «Троеборная юность России» прошли в подмосковном комплексе «Созвездие». Об успехах наших спортсменов сообщили в минспорта Калужской области.

Ева Заря выступала на лошади с красивым именем Вишенка. Спортсменка завоевала «бронзу». Альберт Халиков и Лаурель стали лучшими в Кубке «Открытие» в программе CCN2*-S. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Максимова и ее скакун Баварец.

Среди участников 12-14 лет первое место заняли Ксения Буренкова и Глобус.

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