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27 июня Калужской области заработала первая в мире АЭС

Что происходило в Калужской области 27 июня в разные годы.
27.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 27 июня.

1819 – родился Иван Иванович Билибин (27(15).06.1819-1892 гг.). Свои первые годы жизни известный скрипач и композитор провёл в Калуге. Отцом Билибина был калужский купец, который владел парусной фабрикой. Мать композитора – сестра известного московского купца, литератора и мецената В.П. Боткина сама была образованной женщиной и очень хорошо позаботилась о воспитании и обучении своего сына. Иван Билибин — автор струнных квартетов, инструментальных фантазий, хоров и романсов; в своих сочинениях нередко использовал русский фольклор.

1841 – в Калуге был заложен дом Дворянского Собрания, на его строительство было собрано 200 тыс. рублей. Строительство велось по типовому проекту под наблюдением архитектора Таманского.

1926 – над Калугой разразилась небывалой силы гроза. Тремя ударами молнии расщепило дерево на Сенной площади, поражен неизвестный мальчик, которого успели закопать в землю, и он остался жив. А в доме №2 по Фалеевскому переулку (с 1933 это пер. Интернациональный) насмерть убило члена горсовета Владимира Владимировича Соловьева.

1929 – был образован Барятинский район, в него входило 309 населенных пунктов, численность населения составляла 52,5 тысяч человек. В 1944 году Барятинский район был включен в состав Калужской области.

1954 – ввод в действие первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Событие положило начало эре мирного использования атомной энергии. АЭС дала первый ток для промышленности и сельского хозяйства Калужской области и прилегающих районов в сеть Мосэнерго. Много лет станция служила экспериментальной базой атомной энергии. 29 апреля 2002 г. реактор АМ был остановлен. Почетный гражданин Обнинска, академик Корнеев Николай Андреевич обратился к Президенту ПФ с просьбой сохранить первую в мире АЭС и создать на ее базе музей.

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