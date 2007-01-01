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29 мая родился князь Петр Долгоруков, открывший в Калуге библиотеку

Что происходило в Калужской области 29 мая в разные годы.
08:00 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 мая.

1744 - родился Петр Петрович Долгоруков (29.05.1744 – 9.03.1815), князь, военный деятель, генерал, участник русско-турецкой войны (1768-1774), калужский губернатор (30.09.1792-27.10.1793). В Русском биографическом словаре о нем сказаны замечательные слова: "...человек был ума обширного, большой учености, очень бескорыстный и пламенно любивший свое Отечество". Как человек просвещенный, уделял внимание развитию образования и культуры в губернии. Именно он открыл первую в Калуге публичную библиотеку (1793).

1917 – в Москве организовано Калужское землячество (Я.И.Лисицын, В.И.Агуров, М.М.Чупров, П.П.Тутышкин, С.А.Ростиславлев, Н.В.Устрялов,  В.В.Бычевский и другие). "На какие средства газеты большевиков "Социал-демократ" и "Правда" бесплатно наводняют собой гарнизон и действующую армию?" (источник - газета "Калужский республиканец").

2002 - Постановлением губернатора области № 425 от 29 мая 2002 года был создан Государственный архив документов новейшей истории Калужской области, директор – Андрей Викторович Прохоровский. Организован на основе фондов бывшего партийного архива, который работал в Калуге с апреля 1945 по август 1991 год.

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Всего: 1 комментарий
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Комментарий дня
VGA

Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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