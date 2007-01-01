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Новость дня Общество

28 мая Калуга получила от царя Жалованную грамоту после опустошительного пожара

Что происходило в Калужской области 28 мая в разные годы.
08:00 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 28 мая.

1622 - калужане получили Жалованную грамоту царя Михаила Федоровича об освобождении их на 3 года от податей и повинностей в связи с опустошительным пожаром.

1966 - образовано Калужское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Участником I Учредительного съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966) был калужский исследователь архитектуры Александр Сергеевич Днепровский.

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Всего: 2 комментария
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