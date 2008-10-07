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Новость дня Общество

27 мая в Калуге после реставрации открылись Палаты Коробовых

Что происходило в Калужской области 27 мая в разные годы.
08:00 сегодня
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 27 мая.

1867 – «Губернские ведомости» сообщили о покушении на Александра II в Париже и о молебне с архиерейскими певчими по случаю счастливого его избавления.

1891 – в селе Пертнуры Казанской губернии родился Александр Владимирович Григорьев (27.05.1891-25.08.1961). Живописец, в 1926 году организовал филиал ассоциации художников революционной России в Калуге. С 1936 года жил и работал в Тарусе. Здесь 25 августа 1961 года художник умер.

 

 

1994 – городским головой Калуги становится Анатолий Иванович Минаков (21.01.1937, с. Ушановка, Воронежская обл. – 7.10.2008, Калуга) Занимал эту должность с 27 марта 1994 года по 19 сентября 1996 года. Победитель всероссийского конкурса «Мэр-95». С 1996 по 1999 - полномочный представитель президента РФ в Калужской области.

 

 

1997 - в Калуге открылось для посетителей отреставрированное музейное здание «Палаты Коробовых».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
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104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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