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Новость дня Общество

25 мая родилась калужский краевед Надежда Салахова

Что происходило в Калужской области 25 мая в разные годы.
08:00 сегодня
0 3120
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 мая.

1798 – «в ночи был пожар у наместническова дому сгорел дом госпожи Барышниковой» (источник - записки купца Губкина). Деревянный дом наместника располагался на территории бывшего калужского кремля (ныне Городской парк культуры и отдыха - прим.ред.). «Воеводский дом состоял почти на углу, у горы, что к садкам рыбным, а близ него – канцелярия и другие дома, выстроенные купечеством» (источник - рукопись 1791 года)

1912 - в деревне Гнездилово Спас-Деменского района родился Алексей Тимофеевич Титов (1912-1943). Наш земляк погиб 28 сентября 1943 года. Похоронен в Черниговской области. Высокое звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15.01.1944.

1947 – в поселке Бойково Сахалинской области родилась Надежда Владимировна Салахова (25.05.1947 – 16.11.2012). Она была известным калужским краеведом-исследователем, научным сотрудником отдела "Мансурово" Государственного мемориального о природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Именно она стала рганизатором «Мансуровских чтений», посвященных изучению творчества Льва Николаевича Толстого. Последний 4-й выпуск материалов "Мансуровских чтений" под руководством Надежды Владимировны вышел в 2012 году. Надежда Салахова была Членом Географического общества Российской Академии наук.

1967 – колхоз имени Орджоникидзе Козельского района награжден орденом Трудового Красного Знамени. Председатель колхоза Петр Иванович Сычев.

1972 - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Балабаново Боровского района Калужской области преобразован в город районного подчинения.

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история калуги
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
mik27

Вообще то это управление фсб

...
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