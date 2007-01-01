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24 мая родился Алексей Ермолов, отличившийся в Малоярославецком сражении

Что происходило в Калужской области 24 мая в разные годы.
08:00 сегодня
1 3485
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 24 мая.

1772 - родился Алексей Петрович Ермолов (24.05.1772-11.04.1861). Он был участником Отечественной войны 1812 года. Генерал от артиллерии, начальник Главного штаба 1-й Западной армии (30.06.1812) Алексей Ермолов возглавлял всю артиллерию Российской армии (19.12.1812). Будучи генералом и командующим российскими пехотными частями он отличился в Тарутинском и Малоярославецком сражениях с армией Наполеона.

1779 – «Сего числа слушано взятое … калужского купца Ивана Холщевникова в делании ему в городе Жиздре на казенное строение кирпича обязательство в котором записано: 1-е заводы кирпичные завести ему где заспособнее им усмотрится и земли занять под оные заводы сколко потребно будет, … От него в малое время когда им самим назначено будет, но чтоб нынешним летом зделать оного кирпича не менее 150 тыс. …»

2002 – в Березичском лесничестве Козельского района состоялось официальное открытие Визит-центра национального парка "Угра".

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история калуги
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Всего: 1 комментарий
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Ded Evgenich

Предложение для властей города Калуги-лежачие полицейские для самокатов. На тротуарах. В москве уже есть.

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