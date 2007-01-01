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Новость дня Общество

23 мая в Калуге открылся стадион «Локомотив»

Что происходило в Калужской области 23 мая в разные годы.
08:00 сегодня
4 3934
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 23 мая.

1914 – в селе Чертень Мосальского уезда родился Константин Давидович Бушуев 23.05.1914-26.10.1978. Будущий ученый в области ракетостроения закончил Мосальскую среднюю школу N1 (1930), Песоченский индустриальный техникум (1933), Московский авиационный институт (1941). Лауреат Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1950, 1976), Герой Социалистического Труда (1957). Осуществлял научное и техническое руководство со стороны СССР совместным полетом пилотируемых кораблей «Союз» и «Аполлон».

1921 - в деревне Поляны Мосальского района родилась Анна Афанасьевна Морозова (22.05.1921-31.12.1944). Звания Героя Советского Союза была удостоена 8 мая 1965 года (посмертно) за героизм в боях на территории Восточной Пруссии и Польши. В июне 1966 года польское правительство наградило Морозову орденом «Грюнвальдский крест» (посмертно). Советская разведчица погибла 31 декабря 1944 года у польского села Градзаново, там и находится ее могила. Именем Ани Морозовой названы одна из улиц Мосальска и школа в Градзанове, её памяти посвящены художественно-документальный фильм «Вызываем огонь на себя» и книга Овидия Горчакова «Лебединая песня».

1943 – С 23 мая проводится общегородской комсомольско-профсоюзный кросс. Участники кросса будут сдавать нормы по бегу, прыжкам, ползанию. Сейчас широко развернулись тренировочные занятия. В первый день кросса состоится открытие стадиона «Локомотив». («Коммуна» 16.05.43)

1967 – введена в строй Центральная геофизическая обсерватория в городе Обнинске.

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Всего: 4 комментария
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Question

Cветофор с кнопкой можно было бы поставить и не надо ничего было бы убирать. Главное чтобы включение этого светофора по требованию отрегулировали, что бы не было включение мгновенно.

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